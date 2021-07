Este 20 de julio

La conmemoración del día en que un incidente menor dio pie al levantamiento de los criollos de Santafé contra el gobierno del entonces virrey Amar y Borbón, y que desembocó en la ruptura de la Nueva Granada con el reino de España, este año tiene unas connotaciones especiales.

El contexto de pandemia y de movilizaciones le da a la fiesta patria del martes un tinte particular, sobre todo por dos razones. Por un lado está el anuncio de nuevas marchas convocadas para este día por el Comité del Paro. A ellas se sumarán los grupos de jóvenes que se hacen llamar ‘la primera línea’ y que generan inquietud en varios sectores.



Informes de los organismos de inteligencia han advertido de posibles hechos de violencia que mucho les interesan a grupos armados que habrían infiltrado estos movimientos. En manos de los líderes de la protesta pacífica y legítima, pero también de las autoridades responsables de prevenir y disuadir, está el que estas expresiones de descontento no se transformen en episodios de vandalismo y afectación de los derechos fundamentales de la gente, reeditando capítulos recientes que el país no quiere volver a padecer.



La democracia, no la violencia, ha de ser el camino para que los reclamos se tramiten y, si tienen el respaldo debido, se traduzcan en reformas. Para ello, el escenario natural es el Congreso. Aquí hay que ser muy claros: ser la instancia llamada a responder a las reivindicaciones expresadas en el espacio público en un momento tan complejo como el actual obliga a senadores y representantes a estar a la altura. No es momento de ausentismos ni de dejar la actividad legislativa en un segundo plano con la excusa de las elecciones de marzo del año entrante. Estarán en la agenda iniciativas de diverso origen, pero, si se quiere, provenientes muchas de una ‘cepa’ común: la urgencia de que las leyes que se hagan realidad en este último tramo respondan a las necesidades de la gente en diversos sentidos y vistas desde diferentes enfoques, tanto el de la Casa de Nariño como el de los que han ejercido liderazgo en las protestas, que ya anunciaron su propio paquete de proyectos.



Mención aparte merece uno de los retos cruciales de esta última legislatura, si no el que lo es más: el debate y la aprobación de la reforma tributaria 2.0. La reciente presentación de las líneas generales del proyecto de ley refleja que el Gobierno Nacional aplicó las lecciones aprendidas del primer intento fallido de ajuste fiscal. El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, lideró un valioso ejercicio de construcción de consenso social y diálogo regional que se traduce en un mejor ambiente político en el Congreso de la República.



Producto de esta lectura más sensible a las angustias ciudadanas y el descontento popular expresado en el paro nacional, la nueva reforma no contempla mayores cargas impositivas sobre las clases medias ni cambios en el IVA. Alrededor del 69 por ciento de los 15,2 billones que la iniciativa aspira a recaudar provendrán de los bolsillos de las empresas de todos los tamaños del país. Siguiendo la propuesta original de gremios como la Andi, el Gobierno sostendrá la mayor parte de esta tributaria de emergencia sobre los hombros del sector privado.



Este diseño cuenta no solo con el apoyo del ámbito productivo del país, sino también con los componentes de gasto social, requeridos para el actual momento de crisis económica. Si bien el país, tras 50 días de protestas, está encaminándose de nuevo en la senda de la reactivación, es urgente la necesidad de extender tanto los programas de ayudas –entre ellos, Ingreso Solidario– como los subsidios a la nómina para mipymes.

Más que la reforma tributaria perfecta

para la coyuntura económica, la acertada apuesta de la Casa de Nariño es hacia el ajuste fiscal FACEBOOK

TWITTER

Más que la reforma tributaria perfecta para la coyuntura económica, la acertada apuesta de la Casa de Nariño es hacia el ajuste fiscal, con recursos para mitigar la crisis, que sea posible aprobar en el Legislativo. Precisamente, la mayoría de angustias ciudadanas que despertó el primer intento de hace unos meses y que desataron el paro nacional ya no las motivará la segunda versión del articulado. Los empresarios soportarán 10 billones de pesos de cargas adicionales para que los ciudadanos no se vean sometidos a pagar más impuestos.



Lo deseable sería que este proyecto de reforma tributaria 2.0 surtiera un rápido trámite en el Congreso que le permitiera al Gobierno enviar el primero de muchos mensajes a los mercados sobre viabilidad fiscal. Al mismo tiempo, las ambiciosas metas de austeridad en el gasto público, lucha contra la evasión y generación de medio millón de empleos ofrecen una oportunidad única al Ejecutivo para fortalecer el doble reto de la sostenibilidad en las finanzas públicas y la recuperación con equidad.



Se trata de generar hechos –más que palabras– que envíen el mensaje a la ciudadanía de que esta democracia está en plena capacidad de captar y tramitar sus demandas y así crear un círculo virtuoso generador de legitimidad y, sobre todo, confianza en un momento en el que harto se necesita.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com