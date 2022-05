Estaba advertido

‘Soldado avisado no muere en guerra’ es un adagio que llama a atender las advertencias, que a veces se las lleva el viento. Esto pasó con la reforma de la ley de garantías, que había pasado de puntillas, o no tanto, en la ley de presupuesto, y que, según todo indicaba, desde un principio venía con los días contados, pues no pasaría el examen de la Corte Constitucional.

Esta ley ha sido uno de los recursos más importantes que preceden a las contiendas electorales. Por el ambiente político, por la transparencia de la campaña, por la necesidad de cimentar la confianza en el proceso, muchas voces, entre ellas en estas páginas, advirtieron de la inconveniencia de que hiciera tránsito esta norma en época electoral. Dicho y hecho: la Corte, con una votación de 8 a 1, la tumbó el jueves pasado.

Lo que corresponde ahora, de manera ineludible, es su acatamiento, como es tradición en un país en donde se respetan los principios constitucionales, a sabiendas de que, en este caso, implicará una serie de delicados imprevistos y de trámites para liquidar los contratos que están en marcha y no hacen parte de las excepciones que señala el fallo. Que no son monedas, pues en los casi 6 meses de vigencia de la ley se suscribieron 645.000 contratos.



Es posible que el escenario tenga de por medio complejas situaciones jurídicas por resolver. Y ojalá impere la racionalidad y se hallen soluciones equilibradas y sin aprovechamientos. Es decir que impere la racionalidad, inclusive la de los jueces, llegado el caso, para que no se vaya a terminar pagando el doble.



Pero, como es natural, deben quedar lecciones aprendidas para el futuro. Este precedente, que podría ser muy costoso, es una señal clara de que esta ley sobre contratación en época preelectoral es fundamental. Si alguien siente que se requiere un debate para modificarla, este se debe dar en el Congreso, como escenario natural, pero mediante un trámite legislativo distinto al que acaba de expirar en la Corte.

