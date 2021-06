Esquivar la trampa

Luego de un comienzo de siglo en el que la conjunción de algunos factores, pero sobre todo el alza en los precios del petróleo, permitió que en el continente soplaran vientos de esperanza, basta una mirada superficial a la actual coyuntura de América Latina para advertir que –al contrario de esos días de caída sostenida de la desigualdad y mejora constante en la calidad de vida de millones–, los que corren son tiempos difíciles.

A todo lo que ha significado la pandemia en cuanto a retroceso de los avances alcanzados en los últimos veinte años se suman otras realidades agudizadas, sin duda, por el covid-19 y por las medidas tomadas para contenerlo. Y si esto preocupa, observar que poco a poco estos fenómenos confluyen en un círculo vicioso cada vez más difícil de romper no puede dejar dormir tranquilo a nadie en América Latina y el Caribe.



Se trata de la trampa de la desigualdad, tal y como la plantea el informe anual del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), dado a conocer la semana pasada. Así ha sido denominada la manera como, en una dinámica nociva, falta de oportunidades, desconfianza en el Estado, percepción de desventaja e injusticia debilitan el tejido social, en una espiral desafortunada que termina alimentando la violencia.



A su vez, y como se ha podido evidenciar en las últimas semanas en el país, dicha violencia solo consigue agudizar los factores que llevan a las personas a la sensación de callejón sin salida. Cuanta más violencia, más se fractura la sociedad y más se debilitan las instituciones responsables de cerrar los baches.



Así las cosas, el informe muestra cómo las diferentes expresiones de la violencia, sumadas a una alta desigualdad, a una baja productividad y a la sensación de resignación de importantes sectores de la población frente a esta realidad, conforman el mencionado círculo vicioso que impide un cambio de rumbo, transformaciones de fondo para romperlo.

Ante un panorama tan desafiante, es por lo menos alentador saber que existe una salida. El citado informe invita a cambiar la mirada sobre esta desafiante realidad por una que parta de la premisa de la profunda interconexión que existe entre todos estos factores.



Tomar este camino implica acciones decididas desde el Estado, en clave de protección social, para evitar que continúe el desplome de indicadores. Se trata, entonces, de que los más vulnerables tengan razones para creer que tendrán un lugar en el modelo de desarrollo y no sean más presa de la desesperanza. Esto es, como se aborda allí, contra la idea de que los gobiernos solo buscan el bienestar de una minoría.



Pero no solo eso. Ningún esfuerzo en este sentido será sostenible o, incluso, viable si –como lo planteó el director regional del Pnud para América Latina, Luis Felipe López Calva, a este diario– todos los actores, de la política, del Gobierno y de la sociedad, no se sientan en la mesa con la tarea de no levantarse sin antes haber hallado aquello en lo que hay acuerdos. Y sobre esto construir una narrativa optimista de futuro. Para ello es fundamental que la hoja de ruta que se trace sea resultado de un trabajo colaborativo, verdaderamente incluyente.



EDITORIAL

