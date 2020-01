España rompe el bloqueo

Fueron diez meses de gobierno en interinato, dos elecciones generales y casi cuatro años de mandatos en remojo que España intenta dejar atrás desde ayer, con la investidura del socialista Pedro Sánchez como presidente en propiedad.

Se trató de una etapa sumamente difícil, quizás la más crítica desde el regreso de la democracia, que ha visto de manera inquietante para su integridad territorial la exacerbación del desafío independentista catalán y, luego, el auge del movimiento de extrema derecha Vox, que ya es la tercera fuerza política.



Todo en una sucesión de hechos que demuestran que, al final, los mecanismos de la democracia funcionaron para romper un traumático bloqueo, pero que sin duda imponen hacer ajustes que respondan a una nueva realidad política, no la del bipartidismo tradicional, sino la de la irrupción de otras fuerzas como la izquierda radical de Podemos, que precisamente firmó la inédita coalición con la que Sánchez logró salir avante en la segunda votación en el Parlamento, la primera en España desde el fin de la dictadura de Franco, en 1975.



Una vicepresidencia y cuatro ministerios son un gran botín para el partido heredero del movimiento de los indignados, en 2011, pero que hoy, cumplido el objetivo de pasar de la oposición al Gobierno, debe mostrar madurez y pragmatismo, más allá de la propaganda o la ideología.

El nuevo gobierno deberá instalar pronto una mesa de diálogo con los catalanes para ‘encauzar el conflicto político’ en la

rica provincia FACEBOOK

TWITTER

Sánchez fue investido con una muy apretada votación de 167 votos a favor y 165 en contra. Pero lo realmente clave fue la abstención de la independentista Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), pues en la segunda votación a Sánchez le bastaba con tener solo más votos a favor, no la mayoría absoluta que requería la primera, que perdió el domingo.



Por eso, en el marco del acuerdo para permitir la investidura, el nuevo gobierno deberá instalar en un par de semanas una mesa de diálogo con los catalanes para “encauzar el conflicto político” en la rica provincia. En el trasfondo permanecen las sentencias del Tribunal Supremo, que tiene tras las rejas a nueve líderes separatistas condenados a largas penas por el intento de secesión de Cataluña en 2017.



Y el otro tema que pondrá ERC sobre la mesa será, por supuesto, la autorización para celebrar un referendo de autodeterminación en Cataluña, toda una papa caliente para el Ejecutivo, pues necesitaría adelantar una reforma constitucional para la cual no tiene los votos.



Pero Cataluña no es la única urgencia. Será clave sacar adelante la ley de Presupuestos Generales, que, además, está relacionada con las reformas fiscales propuestas. Bien lo sabe Sánchez, pues el rechazo de la oposición a las cuentas del Ejecutivo socialista de 2019 desembocó en la disolución del Parlamento y el adelanto de elecciones.



Otras medidas, como la subida paulatina del salario mínimo interprofesional, la reforma laboral y pensional, serán determinantes, aunque se sabe que la oposición de derechas no piensa darle cuartel a un gobierno que, si bien nace débil y con apoyos contados, es un gran primer paso para recuperar el tiempo perdido.



editorial@eltiempo.com