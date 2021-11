Esfuerzos que rinden fruto

La existencia de un tratado de libre comercio entre dos naciones no es suficiente para que los productos crucen las fronteras. Además de contar con precios competitivos, los países productores deben superar muchos obstáculos regulatorios para llegar a los anaqueles del país importador. En el caso del agro, esas barreras son más complejas aún, pues se trata de requisitos sanitarios y fitosanitarios, como la erradicación de plagas y enfermedades, que suelen requerir años de esfuerzos coordinados.

Por eso recibimos con gran entusiasmo el anuncio de que el mango colombiano ha logrado obtener el visto bueno del Servicio de Inspección para la Salud Vegetal y Animal de Estados Unidos. La fruta tropical se suma a unos 100 productos agrícolas que ya tienen acceso al mercado estadounidense, gracias, en parte, a la estrategia de “diplomacia sanitaria” del gobierno del presidente Duque.



No solo el mango está produciendo buenas noticias, el café colombiano también se está cotizando a picos históricos, un alivio para las familias caficultoras tras varios años difíciles. Y hace tres meses, 24 plantas de derivados lácteos obtuvieron luz verde para exportar sus productos al importante mercado mexicano.



No habrá un titular que anuncie, de la noche a la mañana: ‘Colombia, potencia exportadora agrícola’. Ese estatus se construye poco a poco, por medio de continuos logros graduales como los que destacamos hoy aquí, obtenidos a base de mucho esfuerzo, que suelen pasar inadvertidos en medio del torrente de noticias más estridentes. Por eso es importante detenerse y darse cuenta de que están pasando cosas positivas en el agro nacional –y también en otros sectores de la economía– que el pesimismo cotidiano a veces no nos deja ver. El trabajo de miles de colombianos, tanto emprendedores privados como funcionarios públicos, aliados para conquistar espacios en el exigente entorno del comercio internacional, está empezando a rendir fruto.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com