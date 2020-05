Esfuerzo para destacar

El miércoles pasado, el presidente Iván Duque anunció que pagará el 50 por ciento de la prima de servicios de junio para los trabajadores formales en el rango de un salario mínimo. Esta decisión se suma a otras medidas gubernamentales destinadas a aliviar los problemas de liquidez de las empresas, como el subsidio en el pago de las nóminas.

Esta es una disposición audaz que en materia laboral toma el Estado colombiano y cubriría a aproximadamente cuatro millones de trabajadores en el país. Este alivio no solo será de mucha utilidad para los negocios pequeños y microempresas, sino que también contribuirá a que el sector privado pueda cumplir con el mandato legal de esta prestación social.



La prima de servicios para los empleados formales está protegida legalmente y ha sido objeto de pronunciamientos jurisprudenciales que la definen como clave para la estabilidad de los ingresos de los trabajadores.



Además, este monto semestral se ha convertido en una vital ayuda económica para millones de colombianos que la destinan al pago de deudas, a costear matrículas y otros gastos extraordinarios. En medio de la incertidumbre económica que ha desatado la pandemia del covid-19, habría sido un craso error del Gobierno Nacional y de los empresarios haber buscado atajos o excusas para cumplir con esta obligación.

Pero es justo reconocer que muchas empresas formales atraviesan difíciles momentos financieros. El apretón se agrava ante la imposibilidad de algunos sectores de operar y generar ingresos y de otros que, aunque habilitados para reanudar actividades, no cuentan con liquidez suficiente para pagar salarios, obligaciones crediticias y proveedores.



El aplazamiento o el pago en cuotas de este beneficio está incluido dentro del paquete de 14 propuestas laborales que el Consejo Gremial Nacional le presentó al Ministerio del Trabajo. El sector privado le propone al Gobierno una amplia gama de medidas. Algunas de ellas implicarían una minirreforma laboral que necesitaría de un mayor consenso y, quizás, de un mejor momento político que el actual. Pero hay otras en las que Gobierno, gremios y trabajadores podrían ponerse de acuerdo para adoptarlas, con el compromiso de levantarlas al terminar la crisis.



Ya no hay dudas de que la destrucción de puestos de trabajo será una de las consecuencias sociales más nefastas de la pandemia causada por el coronavirus. El Dane publicará hoy el informe del mercado laboral correspondiente al mes de abril. Será la primera medición del empleo con un mes entero bajo la cuarentena obligatoria. Los analistas no son optimistas y prevén que este nivel de desocupación será de las más elevadas de los últimos años.





Más allá del dato revelado hoy por el ente estadístico, la mitigación del impacto de la crisis sobre el empleo es una tarea conjunta entre el Gobierno, los empleadores y los trabajadores durante todo este año. Los vehículos de la estrategia de la Casa de Nariño para hogares y empresas –transferencias monetarias, subsidios, giros, entre otros– son adecuados y, obviamente, están limitados por la capacidad fiscal del Estado. Todos los estamentos deben contribuir.



