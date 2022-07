Escuchar este clamor

Un año después del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, 18 exmilitares colombianos acusados de haber participado en el crimen viven un auténtico e inaceptable martirio en una cárcel de Puerto Príncipe. Afirman que solo comen cada 72 horas, que constantemente son objeto de actos de tortura y que sus procesos permanecen estancados debido a que pandillas se tomaron el Palacio de Justicia de la capital haitiana.

Como ya se ha dicho en estos mismos renglones, velar para que a estas personas se les respeten sus derechos fundamentales no los excluye de ninguna manera de responder por sus actuaciones, cualesquiera que hayan sido, ante un tribunal que, con plenas garantías, establezca su responsabilidad en este brutal asesinato.



Pero doce meses después, ni lo uno ni lo otro. Testimonios de familiares de los detenidos recogidos por este diario y publicados ayer dejan claro que las condiciones de su reclusión en un país con instituciones extremadamente débiles son aterradoras, mientras que sus padres, madres e hijos viven meses de honda angustia al saber cómo están sus seres queridos, dolor que se hace más profundo al no tener certeza alguna sobre cuál será su futuro. Es dramático, pero hay que decirlo, un desenlace fatal puede darse si esta historia no da un giro pronto.



Por eso se hace necesario reiterar el llamado al Gobierno para que las gestiones que ha adelantado en este frente sigan adelante. También urge instar a la comunidad internacional para que, en medio del caos que vive la isla caribeña, se logre abrir un camino que permita dos cosas: que cese la situación de vulneración total de derechos fundamentales de estas 18 personas y que se pueda llevar a cabo un juicio ante una instancia sobre la que no recaigan dudas respecto a su imparcialidad. Por lo pronto, se tiene que exigir que las autoridades haitianas muestren verdadera voluntad de algo tan elemental como reconocer que se trata de seres humanos a quienes se les deben respetar sus derechos fundamentales.

EDITORIAL

(Lea todos los editoriales de EL TIEMPO, aquí)