Escolares en riesgo

Si sobre el estado de salud de los niños y sus hábitos relacionados con el bienestar se cimientan las características de una adultez sana y productiva, algo no debe estar funcionando en el país, a juzgar por los indicadores centinelas que cualifican esta premisa y, junto con otras señales, empiezan a disparar alarmas. Preocupa que Colombia se desliza vertiginosamente hacia el grupo de naciones marcadas por el sobrepeso y la obesidad de sus habitantes, gracias –en gran parte– a la afectación creciente de la población infantil. Esta es una situación de graves consecuencias.

Según la última Encuesta Nacional de Situación Nutricional (Ensin), el exceso de peso en menores de 5 años pasó de 4,9 por ciento en 2005 al 6,3 por ciento en el 2015. En la actualidad, uno de cada cinco adolescentes ya está afectado por este problema, que tiende a aumentar. Y si bien tal condición es absolutamente prevenible, el asunto empeora al evidenciarse que los elementos fundamentales para atajar estas cifras –como son la génesis de hábitos saludables de consumo desde la primera infancia, el aporte de nutrientes en el marco de una política de seguridad alimentaria y la promoción de la actividad física– no han tenido impacto alguno en el ámbito escolar.



La Encuesta Nacional de Salud Escolar (Ense), desarrollada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), realizada por el ministerio del ramo y la Universidad del Valle y dada a conocer esta semana, revela con mucho rigor una serie de datos que deben motivar cambios y acciones urgentes. Confirmar que 9 de cada 10 escolares no cumplen con el consumo de frutas y verduras recomendado por la OMS y que más de las dos terceras partes de este grupo de población no consumen derivados lácteos en cantidades suficientes supone una ventana preocupante hacia la malnutrición, aupada por una ingesta exagerada de sal por casi la mitad de los estudiantes. Pero quizás lo más alarmante, según la misma encuesta, es que el 75 por ciento de los niños y jóvenes del país consumen gaseosas y bebidas azucaradas al menos una vez al día y 8 de cada 10 encuentran en las comidas rápidas, los fritos y los paquetes componentes permanentes de su dieta diaria, cuando estos van en contra de la evidencia científica, que los prohíbe de manera absoluta en edades tempranas.



Pero las cosas no paran ahí porque a ello se suma un preocupante sedentarismo, condicionado por una afinidad cada vez mayor a las pantallas y una dejadez de la educación física en los currículos académicos. Solo el 15 por ciento cumple con los niveles de actividad física recomendados por la OMS, casi la mitad de los estudiantes pasan más de tres horas frente al computador y las dos terceras partes tienen menos de tres jornadas de actividad física dentro de sus clases.

La encuesta también desnuda otros factores que atentan contra el bienestar de los escolares, como el consumo de alcohol en las dos terceras partes de esta población, con el agravante de que la mitad de ellos lo inician antes de los 14 años y el 13 por ciento ha consumido marihuana al menos una vez en su vida.



Todos estos problemas requieren esfuerzos y compromisos concretos desde niveles intersectoriales, que involucren además las instituciones educativas, empezando por su ministerio y las relacionadas con las políticas públicas de primera infancia, seguridad alimentaria, nutricional y deportiva. Y como evidencia de que estas no son tareas fáciles basta ver que, si bien existen un Marco Mundial Antitabaco y leyes específicas para frenar el consumo del cigarrillo y otros derivados –las cuales han permitido el despliegue de campañas permanentes y acciones directas–, lo cierto es que, también en las escuelas, se demuestra que el 22 por ciento de los jóvenes han estado expuestos al tabaco por lo menos una vez en su vida y uno de cada diez escolares es fumador activo.



Estos frustrantes datos los reveló la Encuesta Nacional de Tabaquismo en Jóvenes –presentada simultáneamente con la Ense–, en la cual se consigna además que a los muchachos les importan poco las advertencias en las cajetillas, los mensajes disuasivos en radio y televisión y, en síntesis, las campañas específicas antitabaco.



Llegó la hora de tomar en serio estas variables. No hay excusas para no reabrir los debates sobre la necesidad de fijar mecanismos de control para el consumo de bebidas azucaradas y comida chatarra, sobre la obligación de un etiquetado saludable para productos de riesgo, así como la regulación de las tiendas escolares y el castigo a quienes violen las normas establecidas de expender licor y cigarrillos a menores de edad y en los perímetros escolares.



Todo esto sin dejar de lado que también se requieren una sociedad propositiva y familias y maestros que eduquen con el ejemplo. La certeza de pertenecer a un país sumergido en males prevenibles exige algo más que declaraciones retóricas y el relanzamiento de políticas y campañas muchas veces inocuas.



