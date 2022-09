Escasez de medicamentos

La disponibilidad oportuna de medicamentos de calidad es un pilar fundamental en todos los sistemas de salud, y mucho más –como ocurre en nuestro país– cuando este precepto está ligado a un derecho fundamental. De ahí que abordar de manera integral el fenómeno de la escasez de estos insumos que ronda al mundo de un tiempo para acá sea una tarea que no da espera, en razón del impacto que tiene sobre el bienestar individual y colectivo.

En ese sentido, bien hace el Ministerio de Salud en tomar como prioritaria esta situación, que ha sido puesta en evidencia por diferentes actores del sector sanitario en el contexto nacional, lo que se refleja en las diferentes reuniones que dicha cartera ha sostenido con todos los involucrados en la cadena de producción y suministro de estos productos, para analizarlos uno por uno, sobre los cuales se han encendido las alarmas.

No sobra dejar claro que según las primeras evidencias de estos análisis, lo que existe en el país es mayoritariamente una escasez, es decir que los medicamentos no están disponibles para los pacientes, y no un desabastecimiento, dado que al revisar en extenso, la producción no muestra interrupción, una condición que exige revisar en profundidad cada uno de los pasos de este mercado con el fin de que el objetivo final y fundamental sea cubrir las necesidades de la gente.

No se trata de decir que este grave problema está solucionado, pero sí de manifestar que existen herramientas para remontarlo. FACEBOOK

TWITTER

Y en este contexto, el aporte propositivo de todos los responsables e involucrados en esta cadena es imprescindible a la hora de buscar soluciones que, sin duda, tienen que favorecer a toda la población y que, de acuerdo con lo manifestado ayer por la ministra Carolina Corcho, se plasman en una serie de compromisos que empiezan por consolidar un sistema de información transparente a partir de los datos de todas las partes, para realizar un monitoreo permanente, centrado en dicha cartera, pero de acceso público que permita tomar decisiones.

De igual manera, hay que recalcar lo manifestado por el Invima de estudiar con todo rigor los componentes normativos o regulatorios que puedan estar afectando en algún punto la disponibilidad de medicamentos, lo mismo que la propuesta del Ministerio de actualizar la metodología de control de precios, sin dejar de lado el compromiso de la industria farmacéutica de poner su capacidad productiva para satisfacer las necesidades cuando sean requeridos.

Por supuesto, también es importante revisar los modelos de contratación, para agilizar procesos que lleven a compensar incrementos de demanda y de manera ineludible impulsar una gran estrategia de educación a la población y de refuerzo a los prescriptores, para que se entienda con claridad que es posible sustituir algunas marcas por otras o disponer de formas genéricas sin afectar desenlaces terapéuticos.

En síntesis, no se trata de decir que este grave problema está solucionado, pero sí de manifestar que existen herramientas para remontarlo favorablemente, siempre y cuando los intereses de todos los participantes no sean superiores al de velar por la salud de todos. Hasta ahora hay voluntad para andar por esa ruta, y eso es un gran paso.

EDITORIAL