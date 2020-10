Episodio destemplado

El lunes pasado, la cuenta oficial de la aerolínea Avianca en la red social Twitter publicó un trino con dos fotos de músicos tocando instrumentos de viento dentro de la cabina de uno de sus aviones. El texto informaba, entre signos de admiración, que los pasajeros del vuelo AV8565, en la ruta Medellín-Bogotá, habían disfrutado de un “concierto en vivo de la Filarmónica de Medellín a más de 10.000 pies de altura”.

No pasó mucho tiempo antes de que esta publicación despertara la indignación masiva dentro de esta red social. No era para menos, ya que tocar instrumentos de viento en una cabina de una aeronave llena de pasajeros, por definición un recinto cerrado, violaría las más básicas medidas de protección contra el coronavirus.



Tampoco se entiende que, en medio del llamado al uso adecuado del tapabocas, Avianca permita que estos músicos interpreten sus melodías con una ranura en esta prenda. Si bien la Filarmónica aclaró que “cumplió los protocolos de la aerolínea y del aeropuerto” y que sus instrumentos no esparcen gotas de saliva, la actividad “lúdica” expuso innecesariamente a los pasajeros y la tripulación.



Queda la pregunta de cómo la aerolínea más grande e importante del país autoriza un evento de esta naturaleza.Máxime cuando hay consenso sobre la necesidad de que la reactivación, necesaria, en especial para la industria aérea, no conduzca a una relajación en las normas de bioseguridad.



Ahora que Colombia lleva más de un mes en dicha fase, que es ya casi total, la generación de confianza entre usuarios es crucial para la reactivación. En especial en sectores como el transporte aéreo. En todo sentido hay que esforzarse por generar confianza, no se pueden dar tumbos. Por ahora, la Aeronáutica Civil deberá llegar a las últimas consecuencias en su investigación acerca de si se rompieron los protocolos. Y queda claro que en estos tiempos, en materia de comunicación no hay margen para dar pasos en falso.

EDITORIAL