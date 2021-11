Entusiasmo y precaución

El país, un tanto ansioso de retornar a sus tradiciones, ya con las luces navideñas empezando a titilar, comienza efectivamente a volver a la normalidad de su vida. Es natural. Como en muchos lugares del mundo, es muy difícil lo que hemos vivido en 18 largos meses, con dolor y luto, cuando más de 127.000 personas en nuestro país fallecieron a consecuencia de la pandemia, y ha costado mucho también en el mapa empresarial y laboral.

Lo deseable, desde luego, es que estos niveles de contagio y muerte cedan cada día. Que con una vacunación que ya bordea la meta gubernamental de los 35 millones de esquemas completos o aun en algunas edades con la tercera dosis, y ya avanzando en la vacunación de niños, se pueda entrar a una nueva normalidad segura. Sin embargo, la realidad aún tiene otra cara. Y es que el covid-19 sigue entre nosotros. Y al mirarnos en el espejo de otras naciones que llevan un camino andado, donde las nuevas olas golpean fuertemente, urge no bajar la guardia en un contexto de evidente reactivación, tal y como lo revelan las cifras. Recientes indicadores sectoriales, publicados por el Dane la semana pasada, confirman que esta sigue su dinámica. Tanto la producción industrial como las ventas del comercio minorista registraron, en la última medición de septiembre pasado, aumentos de dos dígitos y resultados por encima de los niveles observados en el 2019, antes de la pandemia.



Las industrias manufactureras del país están produciendo alrededor del 12 por ciento más, en comparación con la cifra de septiembre de hace dos años. De las 39 actividades industriales que componen el informe de la organización nacional estadística, 37 reportaron variaciones positivas. En el frente comercial, la actividad presentó un aumento de 14,3 por ciento con respecto al dato del 2019, y los sectores de servicios marcan una mejor dinámica. El 54 por ciento de los comerciantes reportan un aumento de sus ventas en octubre, que tuvo jornadas como Halloween y el primer día sin IVA del año. Hasta el turismo y los hoteles, una de las ramas más golpeadas por el covid-19, registran mejores ingresos, aunque siguen un 17 por ciento por debajo de los índices prepandemia.



Es claro que la decisión oficial de la reapertura total de las actividades productivas, el avance en el Plan Nacional de Vacunación y el retorno parcial a las oficinas y los sitios de trabajo han servido de potentes jalonadores de la economía. Distintos centros de investigaciones económicas y de pensamiento, así como entidades multilaterales, continúan ajustando al alza las proyecciones del desempeño del PIB nacional en este año.



La ola de optimismo que inundó el país tras la superación del paro nacional y sus bloqueos ilegales aún no se ha estrellado contra las rocas. La confianza de los empresarios ha subido más de 16 puntos porcentuales, en comparación con la de estos mismos meses del año pasado, y las perspectivas del comportamiento de la economía son positivas. Un registro similar se está presentando en los hogares colombianos, a pesar de las crecientes preocupaciones sobre el empleo y la inseguridad ciudadana.

La reapertura total

de las actividades productivas, el avance en el Plan Nacional de Vacunación y el retorno parcial a las oficinas y sitios de trabajo han servido de potentes jalonadores de

la economía FACEBOOK

TWITTER

A partir de la próxima semana, la reapertura económica llegará a los eventos masivos y a lugares de aglomeración pública y entretenimiento, de la mano del carné de vacunación obligatorio. Este paso adelante en el retorno a la normalidad se estará desplegando en momentos en que el número de contagios de coronavirus aumenta en el país tras varias semanas de reducción en los indicadores de la pandemia. Es justo decir que los casos y las muertes todavía están muy lejos de los niveles registrados en el tercer pico, pero las autoridades sanitarias no han dejado de advertir sobre la posibilidad de una nueva disparada drástica de la enfermedad. Por eso, de nuevo, hay que recalcar la importancia de que a estas alturas la ciudadanía no baje la guardia y mantenga las medidas de protección.



La dinámica de la recuperación, por último, no está exenta de amenazas en el horizonte. Una de ellas es la generación de empleo. No obstante la reactivación comercial e industrial, los reportes del Dane sobre el personal ocupado muestran que la producción y las ventas se han elevado con un menor número de trabajadores. Si bien los más recientes informes de mercado laboral evidencian un cierre de la brecha frente a 2019, la creación de más y mejores puestos de trabajo, con un enfoque diferencial a mujeres y jóvenes, se mantiene como una de las prioridades para el último tramo del año.



El reto queda claro: seguir por esta senda, pero a sabiendas de que tanto un exceso de confianza que conduzca a bajar la guardia en las medidas de autocuidado como el no prestarle la atención debida a un tema tan sensible como la generación de empleo pueden llevar a un descarrilamiento que a toda costa hay que evitar.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com