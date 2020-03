Entre luces y sombras

Si alguna expresión práctica tiene en Colombia la cuesta de enero, es la que registra el mercado laboral. Y es que el arranque del nuevo calendario viene siempre acompañado de un alza significativa de los índices de desocupación. En ese sentido, el comienzo de 2020 no fue la excepción. Tal como lo señaló el Dane la semana pasada, la tasa nacional de desempleo se ubicó en 13 % durante el primer mes del año, el guarismo más elevado desde el inicio de 2011.

Un nivel tan alto hizo sonar con mayor intensidad las alarmas, que venían encendidas desde hace tiempo. Pero quizás lo que más llamó la atención haya sido el contraste entre la fotografía de las principales capitales y el resto del país, pues mientras que en las primeras mejoró la ocupación, en las demás ciudades, pueblos y áreas rurales, el deterioro acabó siendo considerable.



Semejante contradicción da lugar a lecturas bien distintas. Para los optimistas es una buena noticia que el desempleo haya llegado al punto más bajo del último lustro en las trece áreas metropolitanas más grandes, entre otras razones porque las industrias volvieron a expandir sus nóminas. En cambio, los pesimistas señalan que en el campo hay un problema serio, que hace mucho más difícil consolidar los avances en la lucha contra la pobreza.

Ambas posturas, a decir verdad, son válidas. No obstante, la confluencia de luces y sombras no oculta que llegamos otra vez a tasas de doble dígito, muy por encima del promedio de América Latina. Para colmo de males, parte de las mejoras conseguidas se revirtieron a partir de 2016, cuando el ritmo de crecimiento de la economía empezó a disminuir por el desplome en las cotizaciones de los bienes primarios.



Bajo ese punto de vista, aquí no hay un tema nuevo. El lío es que el deterioro coincide con la tendencia hacia una mayor automatización de procesos como resultado de la revolución tecnológica, que se combina con la presión migratoria, proveniente de Venezuela. Ese flujo de personas llegadas al territorio nacional se nota poco en las estadísticas debido a que la oferta laboral se redujo, pero puede volverse un dolor de cabeza mayúsculo si la tasa de participación vuelve a subir.



Por tal razón, las autoridades están obligadas a reaccionar, cuidando que el gasto público se ejecute. Es obligatorio entender mejor las cifras más recientes para ver si el mayor desempleo fuera de las grandes urbes corresponde al ramo agropecuario –golpeado por las heladas en el altiplano cundiboyacense– o a actividades como el comercio.



Adicionalmente, hay que examinar medidas más estructurales, que deberían estar a cargo de una comisión de expertos de carácter independiente. Esta necesita mirar asuntos espinosos como los costos laborales y el nivel del salario mínimo, al igual que las barreras a la formalidad.



A sabiendas de que el remedio más adecuado para el desempleo es una economía que crezca por encima del 4 % anual, no queda otra que plantear preguntas difíciles a fin de obtener respuestas claves. Porque Colombia no se puede resignar a que un desempleo del más del 10 % sea considerado ‘normal’.



