Entre el POT y el escepticismo

Incertidumbre. Esa es la palabra que define el estado en que se encuentra hoy el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá después de dos años de preparación y un sinnúmero de ajustes y debates. Tras haberse vencido el tiempo reglamentario para su aprobación y sin que el Concejo haya tomado una decisión de fondo, la alcaldesa Claudia López quedó facultada para expedirlo por decreto. No es lo ideal, pero hacia allá derivaron las cosas, en parte por la aplicación de una exótica estrategia de impedimentos, recusaciones y tutelas nunca antes vista (que ya investiga la Fiscalía) que no dejaron que el cabildo conciliara un texto definitivo, y en parte por la evidente falta de estrategia política para sacarlo adelante, como lo esperaban muchos y lo merecía la ciudad.

El POT es la hoja de ruta hacia la construcción de una ciudad bien planeada, que prioriza sus necesidades y en la que todos sus ciudadanos se sienten representados. Una figura que, sin embargo, ha resultado esquiva a los intereses de la capital. En las dos últimas administraciones tampoco logró sobrepasar el filtro del Concejo, aunque por razones menos bochornosas. El POT que impulsó Claudia López hace énfasis en la protección del medioambiente, está orientado a garantizar los derechos de las mujeres, a saldar la deuda social que tiene la ciudad con los más vulnerables y a generar una nueva dinámica para que Bogotá sea más densa y tenga nuevas centralidades.



Dos años le tomó a la Administración sentar las bases de la propuesta. Nada fácil si se tiene en cuenta que las discusiones y su diseño estuvieron flanqueados por la pandemia y la emergencia socioeconómica. Y después de mucho trabajo, de consultas, recomendaciones y haber sido socializado en diferentes espacios, se esperaba que el Concejo, en donde abundan intereses de todo orden, fuera el escenario para refrendar un plan que debe ser, en esencia, fruto de la concertación, el debate y la participación de la gente.



Agotados los tiempos, en el Palacio Liévano se llevan a cabo maratónicas jornadas de consultas al más alto nivel para saber cómo actuar en adelante. López puede sacar el POT por decreto y, sin ruborizarse, imponer el documento original, que para algunos solo acarreará demandas futuras. O puede renunciar a él y, en un acto de grandeza, permitir un debate más amplio el próximo año, eso sí, en plena campaña electoral. También, como pareció sugerirlo ella misma, puede buscar la fórmula que lo salve a través de la inclusión de varios ítems que ya habían sido objeto de consenso.



Son tres escenarios complejos y no exentos de cuestionamientos. Para algunos, la discusión del POT no se ha agotado, pues los impedimentos y las recusaciones hicieron que el análisis del proyecto se suspendiera y, por tanto, los tiempos no podían correr para decidir sobre la norma. Para otros, incluir en el POT original asuntos que no fueron votados reglamentariamente generaría dudas y también sería objeto de demandas.

Los avatares que rodearon el POT de Bogotá muestran lo lejos que están nuestra sociedad y sus dirigentes a la hora de abordar un tema crucial: proyectar entornos urbanos desde una mirada común

Expedir una norma de semejante trascendencia por decreto ciertamente causa malestar. Porque se pierden esfuerzo y trabajo, se anula de un plumazo la participación ciudadana –bandera de esta administración–, porque, como lo dijo Probogotá en una carta a la mandataria, se corre el riesgo de que, con esa decisión, “los intereses detrás de esos artificios logren su objetivo”; porque no hay aporte más allá del que hace el gobierno y porque múltiples sectores quedan con preocupaciones profundas frente a lo que pueda suceder en adelante.



Es el caso de los recicladores, de numerosos barrios a los que las normas urbanas los pueden exponer a escenarios que no esperaban, de los constructores que advierten sobre el impacto del POT en la demanda de vivienda o en la hiperdensidad en la que puede caer la ciudad, lo cual terminaría expulsando población hacia municipios vecinos; e incluso, en el traumatismo de la movilidad en los próximos años como consecuencia de la eliminación del tramo de la ALO norte.



La Administración, así muchos no comulguen con ello, hizo la tarea: radicó una norma que era susceptible de mejorar. De hecho, buena parte de sus 600 artículos habían sido consensuados. Y era previsible que en los últimos meses se dieran debates en torno a asuntos espinosos. Pero ese es precisamente el espíritu del POT, el que hay que seguir defendiendo a toda costa. Los avatares que rodearon su trámite en el cabildo muestran lo lejos que están nuestra sociedad y sus dirigentes a la hora de abordar un tema crucial de estos tiempos: proyectar entornos urbanos bajo una mirada común.



Dicho esto, cualquier decisión que tome Claudia López debe llevar el sello de la rigurosidad legal y el talante como mandataria. Hablamos de una norma en la que ella y su equipo deben decidir de qué tamaño es el legado que dejan a la ciudad.



