Encrucijada peruana

Los peruanos no acaban de superar el fallido intento de destitución del presidente Pedro Castillo por cuenta del Legislativo, cuando un nuevo episodio vuelve a poner en vilo la institucionalidad democrática y la continuidad del mandatario, así como siembra serias dudas sobre su real capacidad para liderar un gobierno que en sus casi nueve meses no ha tenido un momento de estabilidad. No por nada, ha enfrentado dos procesos de vacancia, ha nominado cuatro gabinetes y tiene abiertas tres investigaciones por corrupción y tráfico de influencias, suspendidas, de momento.

Esta vez está relacionado con un hecho que nació como una protesta de transportistas en el interior del país por el alza de los precios de los combustibles, y que cada vez toma más la forma de un gran paro nacional, porque con el paso de los días se han venido sumando otros sectores, como el de los agricultores y los profesores.



Pero hasta acá no hay nada que no hayan vivido ya varios países latinoamericanos. El problema de fondo fue la manera como Castillo y sus asesores leyeron la naciente protesta y, en consecuencia, tomaron decisiones: toque de queda en Lima y el Callao, una medida que fue considerada por amplios sectores como antidemocrática y autoritaria, que coartaba el derecho a la protesta y tomó a todo el mundo por sorpresa porque no había ningún indicio de que fuera a desatarse un estallido social en la capital. Un punto de inflexión que, esta vez sí, provocó la salida masiva y virulenta de cientos de manifestantes a las calles que se enfrentaron a la policía y causaron múltiples destrozos. Desde que estallaron las protestas, hace poco más de una semana, se cuentan cuatro muertos y decenas de heridos, mientras crecen los llamados a la movilización.



Y todo lleva inevitablemente a la cuestión de si Castillo tendrá cómo cumplir su mandato, dado que el país ajusta cinco presidentes desde 2016. Tememos que Perú ya siente que este gobierno entró en cuenta regresiva. Veremos.

EDITORIAL

