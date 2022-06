En sábados felices

Sábados felices está cumpliendo cincuenta años al aire. Ha sido el programa de humor más longevo, más exitoso de la historia de la televisión colombiana. Ha dado elencos de comediantes brillantes, populares a más no poder, a varias generaciones. Y por lo mucho que ha durado en las casas del país, desde los televisores en blanco y negro hasta las pantallas planas en altísima definición, algunas de sus grandes figuras han tenido que retirarse y otras más han fallecido y han sido verdaderas muertes en la familia. Los últimos en irse, Marcelino Rodríguez, mejor conocido como ‘Mandíbula’, y Jorge ‘Topolino’ Zuluaga, han llenado de nostalgia a los espectadores.

De aquellos elencos que recorrieron el país, dirigidos por el carismático Alfonso Lizarazo, han muerto ya varios personajes icónicos: Enrique Colavizza, Lucero Gómez, Jaime Santos, Jaime ‘el Flaco’ Agudelo, Hernando ‘el Chato’ Latorre, Carlos ‘el Mocho’ Sánchez y Humberto Martínez. Sin embargo, las generaciones que crecieron en los setenta, los ochenta y los noventa aún los recuerdan con afecto –y a maestros vivos como Hugo Patiño, Óscar Meléndez, Jacqueline Henríquez y Álvaro Lemmon– como partes fundamentales de su educación sentimental.



Resulta importante que su memoria no se pierda. Hoy, con el innegable triunfo de las plataformas de contenidos, no es fácil la situación de la televisión abierta que durante décadas reinó en los hogares, pero las nuevas maneras de ver programas de antes y de ahora, entre el archivo histórico y los estrenos semanales, bien puede servirles no solo al legado de tantos comediantes y a la nostalgia de los espectadores que anhelan las escenas de la infancia, sino a un legado con una vocación social que ha sido defendida por tantos profesionales.



Sábados felices ha sido un alivio semana tras semanas desde 1972, y el mejor reconocimiento posible es que el trabajo de sus humoristas siga encontrando su público.

EDITORIAL

