Fue en abril de 1977 cuando las madres de los desaparecidos durante la dictadura de Videla comenzaron a reunirse en la Plaza de Mayo de Buenos Aires. Han pasado 45 años ya desde que aquellas mujeres –que desde entonces marcharon todos los jueves con su pañuelo blanco en la cabeza– respondieron a su duelo con valentía e hicieron lo posible para continuar con la lucha de sus hijos. No fue fácil. Fueron perseguidas. Pero cuando volvió la democracia a Argentina, en 1983, siguieron adelante con sus plantones y sus discursos. Y su tarea por la memoria y por la justicia recibió reconocimiento en el mundo entero.

Hace unos días murió, a los 93 años, la presidenta de la organización: la señora Hebe de Bonafini. Sus hijos Jorge y Raúl fueron desaparecidos en 1977. Podría decirse que ella se pasó la mitad de la vida defendiendo la conciencia política que tenían ellos: “Desde que desapareció mi hijo, el amor que sentía por él, el afán por buscarlo hasta encontrarlo, por rogar, por exigir que me lo entregaran, me han puesto en un mundo nuevo, me han hecho saber y valorar muchas cosas que no sabía y no me interesaba saber”, explicó en 1982. Fue una figura controversial porque nunca se calló lo que pensaba sobre las causas revolucionarias y la suerte de los Estados Unidos. Llegó al final, sin embargo, como un símbolo.

Desde la Copa Mundial de 1978, cuando la prensa neerlandesa decidió contarle al mundo el trabajo de las Madres de la Plaza de Mayo, Bonafini entendió que le quedaba por delante participar en una serie de puestas en escena que no permitieran el olvido de aquellos años escalofriantes de la historia de Argentina. Nunca bajó la guardia. Conservó hasta el último día la indignación. Durante el gobierno del presidente Macri reanudó –con el apoyo del papa Francisco– las marchas de la resistencia que habían cesado durante los mandatos de izquierda. Fue imputada entonces por atentar contra el orden de público, pero pronto fue claro que su legado era el coraje de su dolor.

EDITORIAL

