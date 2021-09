En la Feria de Madrid

Es lamentable que la oportunidad, la elección de Colombia como país invitado de la Feria del Libro de Madrid, no haya servido sobre todo para una celebración sin fracturas de la riqueza extraordinaria no solo de la literatura del país, sino de una industria editorial que ha probado ser sólida. Por estos días, luego de unas declaraciones desafortunadas por las que ya se ha disculpado nuestro embajador en España, se ha criticado la conformación de la lista de escritores, pero tendría que estarse hablando más de cómo es de fascinante lo que pasa con las letras colombianas.

No ha sido común reconocer el patrimonio que ha sido nuestra literatura desde el siglo XIX hasta hoy. Este es un asunto que pudo manejarse mejor. Pero si alguna lección deja el debate suscitado por las omisiones, por los lapsus, por las renuncias y por las declaraciones de algunos de los escritores que fueron convocados, es la necesidad de refrendar la idea de que el tema de la cultura es una expresión de nuestras libertades, la cual merece estímulos y apoyos, algo en lo cual, vale decirlo, el Gobierno ha hecho esfuerzos especialmente ante el impacto económico de la pandemia.



La literatura es política, contestataria, reveladora de horrores y de miserias, pero, ante los hechos de la semana, no sobra fortalecer el mensaje de que el Estado no debe avalar ni conducir el arte, sino respaldarlo, diga lo que diga, denuncie lo que denuncie, como la catarsis y la libertad que requiere una democracia. En ese sentido, es necesario reconocer las palabras de la Canciller al señalar que “la crítica de los escritores e intelectuales es necesaria”.



Polémica aparte, y lecciones aprendidas, Colombia está en esa gran Feria con más de 30 escritores, buenos escritores, sin duda, y el propio director Manuel Gil dice estar “encantado” con la participación de nuestro país. A estos eventos, donde quiera que tenga lugar, más en estos tiempos, hay que desearles lo mejor.

EDITORIAL