En la dirección correcta

El periodo de prueba del Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19 (PNV) ha terminado. Después de las vacunaciones a buena parte del personal médico de primera línea de atención de esta enfermedad y a algunos adultos mayores en hogares de larga estancia, el inicio de la inoculación masiva de los mayores de 80 años puede ser considerado la puesta en marcha del programa, ahora sí, en la vida real.

Colombia no fue la excepción con respecto a otros países: el arranque del PNV, hay que admitirlo, tuvo algunos tropiezos. Sin embargo, después de 25 días, se han aplicado casi 700.000 dosis y se consiguió cerrar la semana con más de 100.000 vacunaciones diarias, números que envían una señal de esperanza en la medida en que muestran que hay potencial para escalar progresivamente las cifras.



Lo anterior no es óbice para señalar que las proyecciones presentadas a finales de enero tienen un retraso y que para ponerlas al día, durante las próximas dos semanas el país tendría que estar superando diariamente las 162.000 dosis administradas en cada jornada y preparándose para mediados de año, cuando, según el calendario de importaciones, los volúmenes implicarán más de 300.000 aplicaciones diarias.



Hay que preverlo todo, ante este enorme reto. Bien ha hecho el Ministerio de Salud al mantener una comunicación constante con los actores involucrados en el PNV por medio de los puestos de mando unificados que lleva a cabo semanalmente, y en los cuales ha sido posible identificar dónde se encuentran los cuellos de botella.



Una de las mayores preocupaciones expresadas por los distintos actores que participan en la ejecución del plan ha sido la incertidumbre con respecto al número de dosis de que dispondrán en cada momento. En un contexto de recursos físicos y humanos limitados, no es eficiente tener instalaciones vacías y al personal cruzado de brazos a la espera de las vacunas.



La afición nacional por la creación de normas y el diligenciamiento de formatos también ha sido un obstáculo. Es necesario que el Gobierno evalúe un mecanismo más expedito para diligenciar el consentimiento informado, o que incluso entienda que la presencia del usuario en el puesto de vacunación es, de por sí, una aceptación de los riesgos. Y, como han expresado algunos expertos, el sistema de información desarrollado para llevar el registro de los vacunados, el Paiweb 2.0, presenta fallas: obliga a reprocesar datos.



Merece aplauso, eso sí, la legitimidad de que han gozado los criterios de priorización establecidos en el PNV. La pedagogía sobre la importancia de vacunar inicialmente al personal sanitario y los adultos mayores ha funcionado y estimulado una valiosa vigilancia de la ciudadanía. Sin dejar de lado el papel desempeñado por algunos entes territoriales como Bogotá, Cundinamarca, Quindío y Amazonas –entre otros–, que con sus eficacias en esta tarea se erigen como ejemplos.

Propuesta de continuar vacunando por grupos etarios de manera descendente no resulta para nada descabellada si se tiene en cuenta que gran parte de la población con comorbilidades

Son buenos primeros pasos, sin duda, pero lo observado hasta ahora también anticipa algunas dificultades que pueden presentarse en etapas subsiguientes. Por eso es urgente una reflexión más profunda para lograr que decisiones más pragmáticas no riñan con los principios del PNV. Sobre este particular, cabe mencionar el temor expresado por algunos aseguradores de salud en el sentido de que cuando llegue la etapa de vacunación de las personas con comorbilidades, el plan obligue a ocupar valiosos recursos humanos en diagnosticar a las personas que se postulen y verificar datos, en lugar de lo fundamental: vacunar con agilidad. De ahí que la propuesta de continuar vacunando por grupos etarios de manera descendente no es para nada descabellada si se tiene en cuenta que gran parte de la población con comorbilidades es mayor de 50 años y que es más fácil verificar la edad que diagnosticar una enfermedad.



Queda claro que uno de los aspectos por mejorar relacionados con el manejo de la pandemia ha sido la lentitud de algunas acciones. Y en esto no caben críticas solamente al Gobierno; le caben también a la cultura nacional, al diseño institucional del país –tan basado en las normas y la desconfianza– y a la apatía histórica por la ciencia y la tecnología.



Si en un futuro se requiere obrar con mayor prontitud, no solo será necesario el fomento de una cultura menos orientada a la traba, sino también la construcción de capacidades. Por eso, es necesario seguir alentando la iniciativa del Gobierno de expedir una ley que destine recursos de investigación a la producción de tecnologías en salud y la de fomentar la participación nacional en la cadena de producción de vacunas, algo que también le suena a la Alcaldía de Bogotá. Las lecciones aprendidas y la insistencia en construir un consenso nacional alrededor de estos propósitos son el mejor cimiento para seguir avanzando en este camino que va en la dirección correcta, pero apenas comienza.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com