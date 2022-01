En el partidor

Este lugar común de la hípica se renueva cada cuatro años y cobra vigencia por estos días en Colombia. El regreso de las vacaciones de fin de año marca también el inicio de la recta final de la contienda electoral que permitirá conocer al sucesor del presidente Iván Duque y la composición del nuevo Congreso que iniciará labores el próximo 20 de julio.



(También le puede interesar: Un paso sin antecedente)

El sorteo, el miércoles pasado, de la ubicación en el tarjetón de las distintas fuerzas políticas que participarán en los comicios del próximo 13 de marzo fue el pistoletazo de la disputa por las curules del Legislativo, la cual tendrá lugar de forma paralela con la contienda presidencial. Si bien su primer lance está previsto para el 29 de mayo, la dinámica de la conformación de coaliciones que llevarán a cabo sus consultas en marzo les da la razón a los observadores que han planteado que en esta fecha tendrá lugar una suerte de primera vuelta presidencial.



A diferencia de lo que ocurría hace apenas semanas, cuando llamaba la atención la proliferación de precandidatos presidenciales, hoy el aspecto más relevante es cómo tal río revuelto se ha decantado en tres coaliciones, sumadas a otro puñado de aspiraciones que ya tienen la mira puesta en mayo.

Los cantos de sirena del populismo son una seria amenaza para los muy valiosos logros de la reactivación poscovid-19. FACEBOOK

TWITTER

Es en este contexto en el que hay que hacer desde ya un llamado claro a electores y aspirantes. Los primeros tienen que asumir con responsabilidad la tarea de conocer y examinar las propuestas de quienes estarán en los diferentes tarjetones y hacerlo a la luz de la viabilidad de lo que figura en los programas. Para quienes quieren llegar al Congreso y, sobre todo, al solio de Bolívar, la invitación es a liderar campañas basadas en ideas y propuestas sólidas de reformas. Con altura y sin desconocer en ningún momento la majestad que le atañe a una campaña presidencial. Quienes aspiran al Parlamento deben, a su vez, saber que el momento actual obliga a que esta rama del poder se comprometa sin matices tanto con la necesidad de adelantar un conjunto de reformas estructurales que no dan más espera como con su tarea de ser efectivo y responsable contrapeso, ejerciendo un control político autónomo y riguroso.



Un hecho que va de la mano con lo anterior y le da pleno sentido es el actual momento de reactivación económica que vive el país. No se pueden echar en saco roto los pronósticos de entidades como el Banco Mundial, que dibujan un crecimiento económico para este año que estaría por encima del de 2019, lo que consolidaría nuestra economía en una bienvenida senda ascendente. Desempeño halagador que se destaca en la región. Lo cual es vital en una coyuntura en la que urge movilizarse para superar los estragos que ha dejado la pandemia en frentes como el desempleo y la reducción de la pobreza.



Que no haya dudas: es necesario que la serenidad, el realismo y los criterios emanados de una cierta racionalidad económica prevalezcan sobre los cantos de sirena tan propios del populismo en la campaña que se avecina. Es el camino que hay que seguir, y tendrá obstáculos –basta ver los desafíos pendientes en materia de finanzas públicas– y pendientes, pero se transita con la certeza de que no conduce a abismos o callejones sin salida.

EDITORIAL

editorial@eltiempo.com