En cuerpo ajeno

Lo revelado ayer por este diario sobre múltiples casos de políticos, y en particular congresistas, que por una u otra razón pretenden heredar a cónyuges, familiares y allegados sus cargos de elección popular en los comicios del año entrante tiene que llamar a una profunda reflexión. Muchos lo hacen por cansancio o quebrantos de salud. Buscan retirarse y descansar, pero siguen preocupados por mantener su vigencia, así sea a través de un tercero, en el tejemaneje de la política y el poder. Otros optan por esta fórmula luego de verse involucrados en líos con la justicia que los han inhabilitado para regresar al tarjetón.

Si bien tal conducta no es ilegal –siempre y cuando la persona a la que se le pretenden ‘endosar’ los votos cumpla con los requisitos legales para aspirar al cargo correspondiente–, no por ello deja de ser este comportamiento una señal de alarma sobre el estado de salud de nuestra democracia. Se trata, bueno es recordarlo, de una práctica que cada cuatro años vuelve a asomarse y tiene su antecedente más significativo en los senadores y representantes que salieron del juego político por sus líos judiciales dentro del escándalo de la ‘parapolítica’ y optaron por promover candidaturas de familiares cercanos para salvaguardar sus capitales políticos.



Y es que el hecho de que sea una realidad que los candidatos –la mayoría sin mayor reconocimiento de la gente– que entran a la contienda con un respaldo de un parlamentario que quiere o debe dar un paso al costado cuenten con una opción muy alta de ser elegidos obliga a cuestionar sobre hasta qué punto estamos hablando de electores autónomos o, más bien, de apoyos en las urnas amarrados a dinámicas clientelistas. Ello tiene muchas consecuencias negativas. La principal es el mensaje que recibe la ciudadanía ajena a las maquinarias: es difícil que esta no interprete fenómenos de este tipo en clave de cooptación de lo público por intereses privados, generando escepticismo y desánimo hacia la democracia. Emociones y percepciones que, si prosperan, terminarán creando climas propicios para liderazgos populistas con tintes antidemocráticos.

También es señal de que algo anda mal en materia de renovación de liderazgos. Lo deseable cuando una figura de trayectoria decide retirarse es que su lugar lo ocupe alguien que se haya venido abriendo camino con méritos propios. En suma, que las lógicas políticas y electorales imperantes permitan que una curul sea patrimonio de una familia o un clan político distorsiona gravemente el sentido de la democracia representativa. Hace carrera la controversial idea de que es necesario pertenecer a una casta privilegiada para poder llegar al Congreso.



Con todo, hay que recordar que evitar que estos fenómenos prosperen siempre estará en manos de los electores. El camino no es un misterio para nadie. Que predomine un voto libre, autónomo, informado y responsable, contrario a uno amarrado a una transacción clientelar, sigue siendo un antídoto infalible contra este mal, y con el elemento adicional de que revitaliza y fortalece la democracia en momentos en que esta tanto lo necesita.

