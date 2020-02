Emergencia mundial

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la emergencia sanitaria de interés internacional por la expansión de la cepa nueva del coronavirus, que ha provocado –oficialmente– la muerte de, al menos, dos centenares de personas y contabilizado más de 8.000 casos desde su aparición hace un mes en un mercado de Wuhan, en China.

Si bien esta decisión de la agencia se toma de manera preventiva al considerar que el avance del virus es un evento grave, repentino e inesperado, con implicaciones para la salud pública más allá de las fronteras del país de origen, lo cierto es que su presencia en 19 países de cuatro continentes exigía una acción internacional inmediata.



Esto quiere decir, de manera simple, que ninguna nación puede eximirse de priorizar acciones dentro de sus sistemas sanitarios para prevenir la llegada de este nuevo agente y contener su expansión no solo dentro de su territorio, sino en sus áreas circundantes.



Esto requiere armonizar de una vez por todas las intervenciones a partir de las directrices que para el efecto dicte la OMS.



Mejor dicho, nadie puede ir por su lado e, incluso –según lo dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus, director del organismo–, la comunidad internacional debe volcarse sobre los países con fragilidades sanitarias o con marcados déficits económicos para evitar asimetrías en el control de la epidemia. Un elemento que parece ser uno de los principales argumentos que consideró el comité de 15 expertos que apoyó la decisión.

No hay que desconocer que en torno a estas determinaciones también orbitan intereses políticos y comerciales, dada la dimensión que en estos aspectos tiene China. Sin embargo, la OMS se apresuró a decir que la medida no se tomó de manera primaria por este país, sino más bien pensando en los demás.



Y, a pesar de que existen voces que opinan lo contrario, hay que tomar de buena forma la determinación, que entre otras cosas se adopta por sexta vez desde el 2005. De ahí que haya que recibirla en su verdadera dimensión, sin exagerar en sus alcances, pero tampoco dejándola de lado por considerar, con base en las experiencias anteriores, que es algo de impacto lejano, por lo menos en nuestro país.



No cabe duda de que en Colombia esto vuelve a retar la capacidad organizativa intersectorial del sistema de salud, ya que, en este marco, la responsabilidad no es exclusivamente del Ministerio de Salud, sino que recae de modo directo en los municipios, las regiones y en sectores como el educativo, de trabajo y transporte.



Ya es hora de entender que las medidas primarias, como el lavado de manos, el uso de tapabocas y la provisión de centros de orientación y atención para enfermedades respiratorias en el contexto local, no requieren de grandes estructuras, sino de voluntad específica.



Es un hecho que a la fecha, el virus no ha llegado a Colombia, pero ante la potencialidad de que aparezca urgen acciones que en el fondo no solamente protejan contra este nuevo inquilino, sino contra virus que ya circulan y son más peligrosos. Otra prueba para un sistema de salud que hoy, más que nunca, exige un ministro en propiedad.



