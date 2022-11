Elogio de Cadenas

El poeta venezolano Rafael Cadenas es, a sus 92 años, un patrimonio de la lengua, una voz amada y requerida en el mundo entero desde hace varias décadas. Podría decirse que cualquier premio que reciba es apenas lógico, y es un acto de justicia, y que honra más al premio que a su figura respetada por los lectores de cuatro generaciones: “Yo nunca he pensado en premios –dijo alguna vez–. Simplemente eso ha ocurrido y más bien me asustan”. Y ahora que acaba de recibir el premio Cervantes de Literatura, quizás el más prestigioso de los reconocimientos del mundo hispánico, es común escuchar la pregunta de si no lo había recibido antes.

Cadenas nació en Barquisimeto el 8 de abril de 1930. Su poema Derrota, Yo que nunca he tenido un oficio… está a punto de cumplir sesenta años de poner en evidencia los pulsos –las guerras, las persecuciones, los exilios– más abrumadores del siglo XX. Suele citarse en los perfiles suyos de estos días porque en esos versos vehementes están claros su humor, su espíritu combativo, su compromiso con la búsqueda de un mundo que no sea un fracaso. Sus poemarios brillantes, Los cuadernos del destierro, Falsas maniobras, Memorial, Sobre abierto y Contestaciones, han ido de mano en mano como verdaderos alivios en los momentos más duros de estos tiempos. Sus ensayos, de Literatura y vida a En torno al lenguaje, son, según el jurado del Cervantes, “una referencia del pensamiento literario contemporáneo en español”.

Cadenas ha recibido una decena de premios en su vida. Pero este, el Cervantes, resulta particularmente relevante en días de llamados a la democracia: “Más que rebelde, trato de ser consciente porque la consciencia está por encima del pensamiento”, ha dicho. Y su poema Fracaso, Cuanto he tomado por victoria es solo humo sigue invitando a preservar la libertad, la gloria de la vida propia. Resulta maravilloso que sus versos estén en todas partes una vez más. Es la prueba, justo a tiempo, de que la palabra no ha perdido nada de su poder.

EDITORIAL

