¡Eliminados!

El país futbolístico, o el país en general, experimenta hoy sentimientos cruzados de frustración, rabia y tristeza, pues la Selección Colombia no hará parte de las 32 mejores del mundo que se darán cita en Catar el próximo 21 de noviembre.

La eliminación definitiva este martes, no obstante ganarle a Venezuela, fue el último suspiro de un enfermo por el que se mantenían esperanzas, por las posibilidades matemáticas. No se dio el milagro y la dura realidad está consumada.



Después de dos mundiales seguidos –Brasil y Rusia–, esta ha sido una de las más pobres y erráticas campañas de los últimos años, en la que hay responsabilidades compartidas desde la Federación, pasando por los directores técnicos –el portugués Carlos Queiroz y el colombiano Reinado Rueda– y, desde luego, por los jugadores.

Muchos de ellos no mostraron el nivel que sí dejan ver en sus equipos en el exterior.



Esta fue una Selección liviana, de altibajos, con polémicas internas. Un equipo que cedió muchos puntos en casa y que marcó el triste récord de 684 minutos sin hacer goles, que es de lo que se trata el fútbol, al fin y al cabo. Así era imposible. Sobra decir que vestir la camiseta nacional e ir al mundial es un honor y un sueño para todo jugador. Allí se juega hasta el último aliento, pues se representa la bandera, la pasión y la alegría de cada colombiano. Pero en este onceno muchos no lo supieron interpretar.

Muchas veces el director técnico, desde el banco, tampoco supo mover las fichas.



Es una lástima, porque también está en juego el orgullo de un país por algo que nos convoca y nos une a todos, tan necesario en estos tiempos. Se trata, así mismo, del estado anímico de toda una nación, de niños, jóvenes y viejos, que contribuye a producir y convivir mejor. Y de pérdidas económicas, de emprendimientos, de turismos y todo lo que hay en torno de la selección nacional. El país sigue, pero que sirva la dura lección para corregir, emprender procesos serios y asumir responsabilidades.

EDITORIAL

