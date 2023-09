Elevar la guardia

El daño de las drogas, especialmente en la juventud, es cada vez más mortal e impresionante. Desde 2019 las muertes por sobredosis de fentanilo en Estados Unidos han crecido, casi en un 100 %, de acuerdo con los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), en una especie de pandemia que diariamente arrasa con la vida de cerca de 200 personas en dicho país y que amenaza con expandirse más allá de sus fronteras por culpa de la sustancia en sí misma, y de lo rentable que resulta su comercialización ilícita.

Para entenderlo, hay que saber que al ser una droga que es 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina, favorece que las dosis que se movilizan sean más pequeñas y consecuentemente las ganancias mucho más grandes, lo que, sumado, es un enorme estímulo para el tráfico hacia sitios de alta demanda, la cual –dicho sea de paso– además de ser cada vez mayor, es fácil de inducir (en cualquier parte) por cuenta de su gran poder adictivo.

Aquí hay que dejar claro que esto no siempre fue así, dado que el fentanilo se ha usado clínicamente por décadas en razón de sus beneficios como anestésico en cirugías complejas, analgésico y como coadyuvante en las unidades de cuidados intensivos, por lo que no se trata de satanizar su insustituible presencia legal en estos espacios, sino de alertar esa producción ilícita que tiene una vertiente diferente de la sanitaria. En otras palabras, se ha demostrado que –a diferencia de otros casos– las provisiones médicas de este producto no son las que alimentan las redes del tráfico, sino que estas lo obtienen de fabricantes ilegales.

Esta droga está en las calles del país del norte, hay mafias a las que solo les importan las ganancias. Es la nueva amenaza, que toca la puerta. FACEBOOK

TWITTER

Y justo es eso lo que hace que el problema no se puede considerar tan lejano para países como Colombia –y menos por sus antecedentes en temas de narcotráfico– porque la elaboración artesanal de este producto con materias primas que pueden estar disponibles a partir de redes ilícitas llega a ser posible, frente a lo cual no hay que desestimar las voces que plantean esos escenarios. Por el contrario, hay que tomarlas con un carácter expectante preventivo y actuante.

Lo anterior sin dejar de lado la opción latente de que la droga terminada pueda llegar al país, con el agravante de que por sus características rápidamente desplace a otras sustancias, como ya ha ocurrido en otros lugares, dando paso a una verdadera tragedia que se contaría en términos de millones de años de vida saludable perdidos de manera irreparable. Todo con la perversidad de que las personas que usan drogas, muchas veces creen que prueban algo más fuerte, desconociendo que, en este caso, consumirían algo sensiblemente letal.

Lo demuestran los 109.000 muertos que la sobredosis de fentanilo dejó el año pasado en Estados Unidos. Esta droga está en las calles del país del norte, hay mafias a las que solo les importan las ganancias. Es la nueva amenaza, qué duda cabe. Pero aún hay tiempo para elevar la guardia, para buscar mecanismos de prevención, para evitar una “moda” mortal que puede tocar las puertas del país y las de los hogares. Esa es otra tarea de todos.

EDITORIAL

editorial@eltiempo.com