El viacrucis de Nairo

Pocos días habían transcurrido desde el final del Tour de Francia, en el que Nairo Quintana logró el 6.º puesto, en una actuación absolutamente meritoria, cuando, como baldado de agua fría, llegó la noticia de que un positivo suyo por uso de tramadol motivó a la Unión Ciclista Internacional a sancionarlo. El castigo: la pérdida de esta ubicación en la general. Por causa de esta determinación, su equipo, el Arkea francés, perdería 455 puntos en el escalafón del World Tour, quedando en serio riesgo de perder la categoría, de cara a la temporada 2023.

Quintana, personalmente y a través de su abogado, Andrés Charria, ha sostenido que no utilizó dicho medicamento, que no es considerado como dopante, razón por la que no hubo más sanción que la mencionada descalificación. No se permite su uso, pues puede causar somnolencia, lo que supone un riesgo para cualquier ciclista de alto rendimiento.



Por su cuenta, sin el respaldo de su escuadra, el de Cómbita llevará el caso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) con sede en Lausana. Charria ha dicho que allí expondrán un cúmulo de irregularidades en torno al proceso de toma de la muestra, el cual, según ha dicho, tuvo lugar sin ninguna garantía para el pedalista.



Por supuesto, es de esperarse que Quintana supere esta dura prueba ante una instancia en la que no es fácil la tarea de su defensa, toda vez que esta parte de la presunción de culpabilidad del implicado. En juego está, nada menos, que la renovación de su contrato por tres años, que había sido anunciada poco antes. Pero más allá de cuál sea el desenlace, hoy en manos de la justicia deportiva, lo ocurrido vuelve a mostrar lo brutal que es este deporte, en todo sentido, y lo severo que puede ser el tratamiento que reciben los ciclistas cuando deben enfrentarse a una situación así.



Quizás tengan razón quienes sobre este caso han recordado el adagio que habla del lado por el que se suele romper la cuerda.

EDITORIAL

(Lea todos los editoriales de EL TIEMPO, aquí)