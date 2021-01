El universo empresarial

La semana pasada, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) anunció el inicio de una operación crucial para la reactivación de la economía. Se trata del censo económico nacional, con el que el Gobierno, el sector privado y los centros académicos podrán conocer las características de todas las unidades productivas del territorio nacional.

Desde hace treinta años, el país no ha realizado el conteo exhaustivo y la recolección de información de las empresas, los establecimientos y los negocios. En otras palabras, es una fotografía actualizada de la estructura y conformación del aparato productivo nacional en la industria, el comercio, la construcción, el transporte y los servicios.



Si bien se han realizado operaciones estadísticas para la industria y el comercio en 1945, 1954, 1970 y un censo multisectorial en 1991, las empresas de todos los tamaños y los mismos sectores económicos han experimentado profundas transformaciones en estas tres décadas. Sin obtener y procesar información actual y confiable de todas las unidades económicas, simplemente no es posible una compresión de esos cambios.



No son pocos los beneficios que traerá n los resultados del censo económico durante este año. En primer lugar, una operación estadística de tipo censal cubrirá todas las empresas y unidades productivas del país. Esa distribución espacial ayudará a la georreferenciación en el diseño de políticas, por ejemplo, en los niveles municipal y departamental.



Un segundo objetivo se cumple con la simple actualización de la información para responder con exactitud cuántas son las empresas, dónde están, si son informales o no, a cuántas personas emplean, cuánto producen y a cuánto lo venden, cuánto gastan y qué tamaño tienen.



En tercer lugar, estas características económicas de cada establecimiento comercial, industrial, de servicios, de transporte y de construcción en Colombia alimentarán con mayor solidez el diseño y la implementación de políticas públicas de formalización y modernización del tejido empresarial.

Un cuarto aspecto positivo se refiere a la actualización de los marcos estadísticos con los que el Dane genera sus datos sobre empresas y unidades productivas. Por ejemplo, para construir el indicador de formalidad empresarial, como lo sugiere el Conpes 3956 de formalización empresarial.



Contar con todos esos datos, incluyendo los espaciales y los económicos, será de gran utilidad para las actuales políticas de ayudas y de apoyo a las medianas, pequeñas y microempresas, ya que le permitirán al Gobierno afinar sus acciones de promoción empresarial.



En conclusión, el Dane debe continuar con esta operación estadística y para ello requiere garantizar los restantes recursos presupuestales. La financiación del censo económico 2021 necesita asegurarse, ya que sus resultados son insumos claves para la reactivación económica de los próximos años. Esta fotografía actualizada del universo empresarial solo se traducirá en una hoja de ruta de política pública efectiva si el Gobierno y el sector privado la conocen, discuten y usan.



