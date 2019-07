El último esfuerzo

Parece increíble: después de 60 años de expectativas y falsas ilusiones, la primera línea del metro de Bogotá está a punto de ser realidad. La apertura de la licitación –la semana pasada– para que seis consorcios y 22 empresas de diferentes nacionalidades pujen por la obra es un paso determinante. Y si, como está previsto, en el mes de octubre se adjudican su construcción y operación por 20 años, sería un día histórico para la capital y el país.

Esta licitación, por 12,9 billones de pesos, es el proyecto de infraestructura más ambicioso en el que se haya embarcado la nación en las últimas décadas. Por lo mismo, ha sido encomiable la labor de los equipos económicos del Ejecutivo y de la Alcaldía, así como el papel fiscalizador de los órganos de control. Más de 4.000 folios componen el documento técnico que deben acatar los interesados en quedarse con la megaobra, más de 2.000 dudas fueron resueltas antes de la apertura de la licitación, y no faltaron las demandas en su contra, la mayor parte de ellas resueltas a favor.



Y, aunque suene trillado, es preciso repetirlo: nunca antes se había llegado tan lejos. Nunca antes se había alineado a la banca multilateral, a los gobiernos nacional y local y a un selecto abanico de países con experiencia para dar paso a un sistema que ya no da espera. Y nunca antes había sido tan palpable la ilusión de millones de personas de contar con un transporte público digno, eficaz, moderno y ambientalmente amigable. Es un anhelo que no debe frustrarse.



Lo que sigue ahora es crucial: un equipo evaluador recibirá las propuestas de los oferentes y tendrá la difícil misión de seleccionar aquella que mejor se ajuste a la oferta económica y a los intereses de la ciudad. Cuando eso suceda, se podrá decir que, finalmente, el metro ha quedado encarrilado y que con el mismo ánimo con el cual se ha llegado hasta acá habrá que impulsar su ejecución. No hay que ponerle más palos a este último esfuerzo.