El tren del Caribe

"Santa Marta, Barranquilla y Cartagena son tres perlas que brotaron en la arena", dice la famosa canción de la Billo’s Caracas Boys. Pero son perlas independientes. Cada una de ellas goza del carácter administrativo de distrito y obedece a particularidades históricas y geográficas distintas. La influencia cultural y económica de cada una se proyecta más hacia el interior de su respectivo departamento que transfronterizamente hacia sus vecinas. Eso podría cambiar si prospera el interesante proyecto del Tren Regional del Caribe.

A finales del año pasado, Findeter contrató los estudios de prefactibilidad para un viejo sueño del Caribe colombiano: un sistema de transporte que conecte las tres principales capitales de la región. Se espera que en marzo del año entrante se presente el trazado de la nueva línea férrea, que las comunicaría por medio de un tren de cercanías. Una multinacional china ha propuesto un tren elevado, lo que reduciría los costos de construcción y el impacto ambiental del proyecto.



Si se lleva a cabo, un visitante que llegue a Cartagena estaría a una hora, sin tráfico, del pujante distrito industrial, comercial y portuario de Barranquilla, y a tan solo dos de la oferta ecoturística de Santa Marta, que complementaría con sus bellezas naturales los encantos históricos de la ciudad Heroica. Pero las ventajas no serían solo para el turismo, también se beneficiarían los residentes locales. Un habitante de Barranquilla podría trabajar o estudiar durante el día en Cartagena o Santa Marta, y viceversa. Y si el nuevo sistema incorpora también transporte de carga, como se ha planteado, las potencialidades para el comercio de la región indudablemente se multiplicarían.



Falta mucho por recorrer, pero se hace camino al andar. Por ahora, el tren no es más que un sueño. Pero uno que vale la pena apoyar. Le conviene no solo al desarrollo de la región Caribe, sino a todo el país, que podría sentirse orgulloso de sus tres perlas por fin enlazadas.

EDITORIAL

