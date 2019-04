El transporte de carga

En Colombia existe un parque automotor de 103.000 vehículos de carga, llámense camiones, tractocamiones o furgones de diverso tonelaje. Se trata de un sector clave para la economía y el desarrollo del país, del cual dependen miles de familias y de colombianos que de él derivan su sustento. En los años recientes, sin embargo, han estado en el radar de la opinión púbica más por los paros y protestas que han protagonizado que por el reconocimiento a su labor. Y, en tiempos más cercanos, las miradas hacia ellos se han vuelto extremadamente suspicaces, comoquiera que encabezan la lista de los principales responsables de la contaminación del aire. Las emergencias ambientales que han tenido lugar este año en Bogotá, Medellín y otras capitales contribuyeron a que más voces se unieran para aumentar la presión sobre este tipo de vehículos.



Con tales antecedentes, el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Transporte, ha retomado el viejo deseo de modernizar la flota de camiones que circulan en el país para que se adapten a las nuevas circunstancias. A fin de lograrlo ha creado un plan de incentivos dirigido a propietarios de vehículos con 20 o más años de uso que, de forma voluntaria, decidan acogerse al programa.



Tales incentivos incluyen la exención del 19 por ciento del IVA por compra de un camión nuevo, el no pago de pólizas y créditos con tasas de interés inferiores al uno por ciento mensual. Para hacerlo, el propietario deberá presentar la solicitud de cambio en un plazo de dos años. Se busca que con esta medida, al menos 25.000 de 42.000 camiones obsoletos existentes puedan ser reemplazados en este cuatrienio, y contribuir así a reducir ese 78 por ciento de carga contaminante que hoy producen tanto los vehículos de carga como los buses de servicio público.



Aunque la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, ha explicado que las medidas buscan beneficiar a los propietarios de tales vehículos y han sido diseñadas con la participación de todos los actores del sector, no se pueden ignorar los múltiples intereses que tradicionalmente han rodeado al gremio, entre ellos los intermediarios, a quienes dejaría fuera una iniciativa de esta naturaleza.



De otro lado, para que incentivos de este tipo funcionen y se vean los resultados es fundamental que las autoridades municipales y regionales emprendan una ofensiva contra las mafias perennes detrás de las certificaciones técnico-mecánicas que evitan acelerar el proceso de modernización. No de otra forma se explica que, a pesar de las evidencias que revelan las alertas naranjas, aún sigan circulando por las calles de las ciudades camiones con su larga estela de contaminación, sin que nadie pueda impedirlo.



Y, por otro lado, hay que desincentivar el discurso derrotista de que existen otras prioridades para los camioneros antes que la necesaria chatarrización de sus vehículos. El mundo, las nuevas lógicas de la economía, la dinámica misma de la sociedad hacen que cada día sea un imperativo el uso de tecnologías limpias. Como bien acota la ministra Orozco, de lo que se trata aquí es de proteger el patrimonio del camionero y velar por el bienestar de la sociedad. Es una medida voluntaria que merece ser respaldada.



