El techo a los recobros

El Ministerio de Salud, en una propuesta audaz, acaba de dar a conocer la metodología que determinará los techos o presupuestos máximos para cubrir los llamados servicios no PBS (no POS), no financiados por la unidad de pago por capitación, que es la prima que por cada afiliado reciben las EPS.

Son los denominados recobros, y –en otras palabras– lo que está buscando la cartera es ponerle límite a este rubro que acumula deudas históricas que superan los 7 billones de pesos, además de presentar un preocupante crecimiento exponencial que amenaza con llevarse por delante la estabilidad financiera del sector.



Y no es que esto se haya sacado del sombrero, porque dicho anuncio ya se había hecho en el Plan Nacional de Desarrollo y ahora se presenta al mismo tiempo que avanza el acuerdo de punto final. Esto significa tomar los recursos de las tecnologías, medicamentos y servicios financiados por fuera de la UPC que hoy se pagan a través de la Adres –banco de la salud– para incorporarlos en los recursos que hoy manejan las EPS, lo que de paso se proyecta como una profunda reforma en el uso de los dineros de la salud.

Aunque esto conmina a las EPS para que optimicen sus gastos, procesos de compra y racionalización de los dineros, sin afectar la continuidad ni la atención integral de sus afiliados, el asunto genera profundas inquietudes.



Si bien se ha iniciado un proceso de pedagogía y diálogo con lo agentes sectoriales, el ministerio debería desplegar todos los mecanismos disponibles en este diseño para que se implemente con éxito, en procura de que las EPS demuestren que agregan valor en la agencia de los afiliados, la compra inteligente, la confirmación de redes de prestadores y la sostenibilidad del sistema.



Y, no obstante la urgencia manifiesta para ponerle orden a esta situación, ciertos gremios han expresado preocupaciones válidas. La primera, el temor –justificado– de que estos techos se conviertan en una barrera de acceso, al poner lo económico por encima del derecho fundamental a la salud, disparando muy seguramente las tutelas.



Por otro lado, existe la inquietud de que la propuesta no establece, para algunos proveedores, si los valores de referencia serían los de recobro final o los de venta, punto que generaría conflictos anticipados e innecesarios entre algunos actores del sistema. Sin dejar de lado que las EPS ya están temerosas de que se les amplíe el espectro en la gestión del riesgo, sin certezas frente a los recursos para cubrirla.



Finalmente, parecen asustar los tiempos planteados, porque un tema de tanta trascendencia no podría ser revisado en profundidad, según algunos interesados, en un plazo de dos semanas, y menos en medio de las fiestas de fin de año.



Lo cual no impide que en esta tarea se revisen a fondo y ojalá se eliminen las odiosas prácticas que inducen demanda, muchas veces al amparo de una autonomía profesional que aún carece de la debida autorregulación.



Aquí, el llamado es a que se profundice el debate, poniendo como horizonte el bienestar de toda la población. Lo bueno es que hay pasos que se deben seguir dando hacia adelante.



