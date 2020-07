El tapabocas de Trump

La imagen del presidente estadounidense, Donald Trump, el sábado pasado, por primera vez en meses luciendo un tapabocas, es un simbólico pero aleccionador recordatorio de que la lucha contra el covid-19 no se puede politizar, y un doloroso resumen del impacto que el coronavirus está provocando en la salud pública de la principal potencia del mundo.

Las intensas presiones para que diera ejemplo y el muy oscuro panorama que marcan los modelos predictivos de acá a agosto finalmente le torcieron el brazo al mandatario, que accedió a ponerse la mascarilla y a permitir que lo fotografiaran en su visita a un hospital de veteranos. Hasta el sábado, para él era una muestra de debilidad usar esa protección, a meses de las elecciones presidenciales.



Pero las cifras no dan lugar a especulaciones. El número de casos está ascendiendo en 40 de los 50 estados; el foco de la pandemia se trasladó a los del sur, particularmente La Florida, en donde aterra ver las playas repletas de bañistas sin protección, y las curvas de propagación no marcan un descenso, muy diferente a lo que se observó en los países europeos más golpeados.



Hablamos de más de 136.000 muertes, con proyecciones de 157.000 para el 8 de agosto, y récords diarios de contagios locales en varias ciudades.



Trump y sus seguidores lograron instalar en el imaginario la idea de que las autoridades no podían imponer ni confinamientos ni obligar al uso del tapabocas por una supuesta violación de las libertades individuales. Pero la aplastante realidad ha hecho que, incluso, estados gobernados por republicanos terminen imponiendo la medida, como Texas y Florida, aunque otros continúan en su demencial resistencia, como Oklahoma –cuyo gobernador dio positivo–, Iowa y Georgia.



Palabras aparte merece la deleznable campaña de la Casa Blanca para desacreditar al principal epidemiólogo del país, Anthony Fauci, cuya sinceridad y sensatez chocan con la desorientada administración de Trump.



EDITORIAL