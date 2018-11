El siguiente paso

La Corte Suprema debe atender la petición hecha por la vicefiscal, María Paulina Riveros, de estudiar la viabilidad de designar un fiscal ad hoc que asuma la investigación de los sobornos que habría pagado la firma brasileña Odebrecht. Es necesario que los magistrados procedan con este trámite con celeridad. No hay espacio aquí para dilaciones.

Y es que estamos ante una solicitud pertinente y acertada que cuenta con un respaldo cada vez más nutrido de las fuerzas políticas, así como del propio presidente, Iván Duque, quien esta semana ya se expresó a favor de su concreción. Esta es vista por muchos como una salida del atolladero en el que hoy se encuentra este sonado episodio de corrupción a gran escala que ha conmocionado el país.



Como ya es conocido, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, se declaró impedido para adelantar dicha pesquisa, razón por la cual le correspondió a Riveros actuar como fiscal ad hoc, atendiendo lo dispuesto por la legislación vigente.



No obstante, los hechos recientes –algunos ciertamente lamentables–, que le han dado al caso unas connotaciones por todo el país conocidas, obligan a que este tribunal se incline por esta figura para así poder despejar los nubarrones que hoy se ciernen sobre dicha causa judicial y dar un paso fundamental y urgente en aras de esclarecer a plenitud lo ocurrido. Si algún consenso existe alrededor de este asunto, es justamente el de que urge llegar a la verdad de los hechos.



Como lo plantea en su columna de hoy el exfiscal Alfonso Gómez Méndez, esta alternativa ha existido siempre en nuestro ordenamiento jurídico y sirve “para resolver problemas de conflicto de intereses, impedimentos y recusaciones de altos funcionarios del Estado”. De esta manera se designa una persona que “con autoridad e independencia” reemplace al funcionario para un asunto particular. Gómez Méndez recuerda que esta “existe no solamente para el Procurador, Fiscal y Contralor, sino también en la Rama Ejecutiva para ministros, jefes de departamentos, superintendentes y alcaldes, entre otros”.



Con el fin de poder hacer realidad esta petición, lo procedente, entonces, es que el alto tribunal modifique su propia jurisprudencia y solicite al Presidente una terna de candidatos a desempeñar este rol. Otro camino sería el de que el tribunal resolviera una recusación contra Riveros presentada por la Red de Veedurías Ciudadanas.



En el caso de conformarse la terna, sobra decirlo, tendría que estar compuesta por juristas de las más altas calidades, libres de cualquier sombra de cuestionamiento y con absoluta credibilidad. El ambiente que hoy se vive obliga a que este eventual proceso genere consensos en lugar de nuevos antagonismos y suspicacias. Se trata de salvaguardar una institución que, como la Fiscalía, es arma fundamental del Estado en su lucha diaria contra quienes se apropian en forma indebida de los recursos de todos los colombianos. Optar por este camino es la mejor forma de cumplir con este propósito y, de paso, si se logran los avances que el país espera, fortalecer el ente acusador.



