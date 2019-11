El salto a buses eléctricos

En menos de un año, Bogotá verá rodar por primera vez una flota de buses eléctricos en sus calles. Serán 379, mejor equipados y seguros. Localidades como Kennedy y Usme, con cerca de medio millón de habitantes cada una, comenzarán a sentir el impacto de un sistema de transporte que opera con tecnologías limpias. Una buena noticia para la capital, que se convierte así en una de las ciudades con mayor número de vehículos de este tipo, gracias a una iniciativa del gobierno local.

Aunque la licitación que acaba de adjudicarse contemplaba que esa primera puja por vehículos ecoamigables fuera superior a 500, los oferentes solo apostaron por los ya mencionados. Se quedaron por fuera un importante número de buses que irían para Ciudad Bolívar y Suba. Ahora vendrá una segunda etapa para licitar 2.665 vehículos, en la cual se espera otro porcentaje de eléctricos.



Corresponderá a la nueva administración no cejar en este empeño e ir avanzando en un sistema integrado (SITP) más eficaz y ecológico.



Llama la atención que mientras el alcalde Peñalosa anunciaba con bombos y platillos este avance, dejó en el ambiente la idea de que el mérito del transporte eléctrico es “solo sexi”. Eso es no estar conectado con los nuevos tiempos ni con las nuevas generaciones, para las cuales los gobiernos y sus líderes tienen la oportunidad de cambiar las cosas para bien.



Hay que aplaudir este esfuerzo de la gerencia de TransMilenio, pues apunta en la dirección correcta. Haber salvado un proceso de 2,4 billones de pesos que estuvo hundido no es cosa de poca monta. Pero ello no debe distraer la atención de otras urgencias aún presentes en el SITP, esquema que sigue siendo un dolor de cabeza y reto permanente para los gobiernos de turno. Claudia López encontrará avances que han sido implementados para paliar la crisis, pero cuyos resultados están por verse. Por ahora, bienvenidos los nuevos operadores y este paso importante con el que ganan todos.