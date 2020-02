El Salado, 20 años de dolor

El corregimiento de El Salado, del municipio de El Carmen de Bolívar, es una parábola viva sobre el drama colombiano. Los cientos de habitantes que siguen viviendo en aquel paraje de la región de los Montes de María tienen en común –y lo tendrán– el recuerdo de la masacre que el bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) llevaron a cabo entre el 16 y el 22 de febrero del año 2000. Allí hubo una atrocidad horrenda. Decenas de torturas, decapitaciones, desmembramientos, violaciones y asesinatos de civiles. Quien visita el poblado, que de algún modo continúa siendo un lugar lleno de coraje y de vida, siente la tristeza que no ha terminado de irse.

A fin de cuentas, según se ha documentado, tanto en los medios de comunicación como en el riguroso informe que presentó hace varios años el Centro de Memoria Histórica, se trató de una brutal matanza oficiada por más de 400 paramilitares: en El Salado todavía se habla sin tapujos de las mujeres embarazadas que fueron atacadas, de las familias que fueron ejecutadas en la cancha de fútbol, de las mujeres que fueron violadas masivamente al respaldo de la iglesia del lugar, de los inocentes que fueron desmembrados y el cruel toque de tambores y gaitas cada vez que ejecutaban a alguien. Cerca de 1.000 saladeros se convirtieron en desplazados. Más de una docena de cadáveres fueron encontrados en una fosa común.



El Salado es un resumen de la guerra colombiana por el baño de sangre que se vio obligado a soportar hace veinte años, por el coraje con el que su gente consiguió sobreponerse a los peores recuerdos y a los peores temores, por la manera como, cuando ya se había vuelto costumbre la resignación de la sociedad colombiana a las noticias de la barbarie, desde la empresa privada consiguió montarse un plan admirable para la restauración material y espiritual, y por lo dolorosa que resulta la noticia de que por los eternos retornos del conflicto ha vuelto la zozobra a sus habitantes. Viejos victimarios merodean.

Duele la noticia de que la zozobra volvió a sus habitantes por cuenta de viejos victimarios que ahora merodean.

El ejemplo de El Salado es prueba de que la seguridad de los colombianos tiene todo que ver con la presencia del Estado: cuando la Fundación Semana consiguió reunir a organizaciones no gubernamentales, a funcionarios, a empresarios, a figuras públicas alrededor de la causa de la recuperación del corregimiento, fue evidente que el reconocimiento del drama y la solidaridad palpable son una manera de protegernos los unos a los otros de la violencia que ha marcado a esta nación.



Este fin de semana, EL TIEMPO y No Es Hora De Callar realizaron allí, en la misma cancha donde se paseó la barbarie hace dos décadas, la premier del documental 'El Salado, relato de una masacre'. La comunidad asistió tímida porque es imposible volver a concentrarse donde los paramilitares rifaban el turno de quién era el siguiente en morir, pero, con valor, dejaron ver que aunque se han levantado, el dolor no se va. Y aliviarlo, apoyar a esos hombres y mujeres, en especial a ellas, que fueron humilladas, ofrecerles reparación, justicia, oportunidades y acompañamiento es el deber del Estado. Empezando porque tengan servicios públicos dignos, un servicio permanente de salud y la inversión de la empresa privada. Algo se ha hecho, pero falta mucho.



