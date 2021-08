El reto olímpico

Con una deslumbrante ceremonia en la que París, sede de la próxima cita en 2024, recibió la posta, terminaron el domingo pasado los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

En lo que atañe a Colombia, el balance final muestra cuatro medallas de plata y una de bronce, resultados que, si bien loables y meritorios, son claramente inferiores a las abundantes cosechas de Londres 2012 y Río 2016. Hay que aplaudir de pie a Mariana Pajón, Sandra Arenas, Luis Javier Mosquera, Anthony Zambrano y Carlos Ramírez, protagonistas de historias marcadas por el coraje y el valor para sobreponerse a obstáculos hasta alcanzar la meta fijada.



Hecho el reconocimiento, corresponde referirse a lo que esta vez impidió un mejor desempeño, siempre con miras a fortalecer lo que esté dando resultados y a corregir de inmediato las fallas que no se pueden repetir en este nuevo ciclo olímpico que será, por cierto, de apenas tres años. Esto disminuye y casi que hace desaparecer cualquier margen de error. La presión que de ello se deriva será, sin duda, el primer rival de todos los deportistas.



A la luz de lo dicho por los expertos, habría que diferenciar entre lo urgente y lo importante. Lo urgente es encontrar rápido la armonía entre los entes responsables de la preparación y formación de los atletas: el ministerio del ramo, el Comité Olímpico y las federaciones. Los roces entre estos son señalados casi de manera unánime como una de las causas del retroceso en Japón –junto con los traumatismos en la preparación a causa de la pandemia–, no obstante haber contado con recursos: el presupuesto de este año para el deporte, con 696.000 millones de pesos, fue el más alto de la historia. Urge también responder, más allá de los lugares comunes, a la pregunta sobre qué está pasando con el dopaje y cómo funcionan sus redes, a pesar de que el suministro de estas sustancias ya sea un delito. Lo anterior por lo ocurrido con el levantamiento de pesas, que estuvo al borde de no poder participar, tras una fuerte controversia generada por una serie de casos positivos.

Se requieren claridad, rigor y constancia, y que los relevos en los altos cargos no traigan consigo decisiones de borrón y cuenta nueva

Lo importante pasa por el relevo generacional y las prioridades del país en materia olímpica. Es un hecho que las principales figuras están terminando sus ciclos como deportistas de alto rendimiento y es necesario que los programas de formación –varios ya en curso, tanto del Ministerio como de las ligas, ojalá estos también se sincronicen– encuentren y pulan los talentos llamados a reemplazarlas.



Para ello es vital contar con una hoja de ruta que establezca con claridad cuáles serán las prioridades. Un plan a largo plazo que involucre a todas las entidades, ligas incluidas. En un contexto en el que los recursos no son precisamente abundantes, qué disciplinas serán priorizadas y cuáles serán los indicadores para medir los resultados de los esfuerzos que se hagan. También, los tiempos para los procesos. Por ejemplo, saber si desde ya se establece que la meta es una actuación excepcional en Los Ángeles 2028, más que en París, dado que esta cita está a la vuelta de la esquina.



En suma, lo que se requiere es claridad, rigor y constancia; además, que los relevos en los altos cargos no traigan consigo decisiones de borrón y cuenta nueva.

