A un mes de que culmine la administración de Claudia López, son varios los logros que hay que reconocerle, otros que no dejaron de causar polémica y que preocupan incluso al alcalde entrante, y varios más que quedarán para el registro de la historia futura de la ciudad. No obstante, la deuda mayor con la que se va la mandataria, y que ella misma reconoce, es el no haber conseguido resultados contundentes en materia de seguridad.

Si bien podría decirse que este es el karma de todos los mandatarios, a la luz de las estadísticas el gobierno saliente se va con un saldo en rojo en reducción de homicidios y hurto callejero, los dos indicadores que, utilizando una expresión de la misma alcaldesa, les están haciendo la vida de ‘cuadritos’ a los bogotanos.

Para no ir más lejos, basta ver la sucesión de hechos ocurridos esta última semana, que incluyen balaceras con muertos en Bosa, el asesinato de un hombre en el barrio Santa Fe, un acto de justicia por mano propia contra un presunto ladrón en el 20 de Julio, otro caso de sicariato contra un carnicero también en Bosa, balaceras entre policías y delincuentes en Puente Aranda.

Las cifras oficiales muestran un incremento de los homicidios del 3,1 por ciento entre enero y octubre de este año, comparado con el dato del mismo período del 2022. Se pasó de 844 casos a 870. El sicariato está a la orden del día, y la extorsión –otro dolor de cabeza que se manifiesta en la ciudad– se mantiene con más de mil casos.

El hurto a personas también crece. De 109.538 casos reportados se pasó a 122.968 en el mismo lapso, un incremento del 12,3 por ciento frente a la cifra del 2022, mientras que el hurto a residencias ha tenido un alza del 2,5.

El robo de vehículos, que venía con una leve mejoría, ha vuelto a dispararse. En el 2023 se han registrado 3.242 casos en la capital. El atraco a mano armada y el uso de plataformas para engañar a los propietarios son las modalidades que más se reportan. Kennedy, Puente Aranda y Engativá son las localidades preferidas por los delincuentes para el robo de vehículos.

La Secretaría de Seguridad advierte que hay zonas en la capital en donde este fenómeno presenta incrementos casi del 100 por ciento. Según reportó este diario, ahora los vehículos no están seguros ni en los parqueaderos de conjuntos residenciales. En uno de ellos, en el barrio La Fragua, fueron sustraídas cuatro camionetas sin que nadie lo notara.

Sería injusto decir que no ha habido esfuerzos. El desmantelamiento de peligrosas organizaciones criminales, la captura de asesinos a sueldo, operativos de la Policía contra bandas de microtráfico han arrojado resultados. Pero claramente no ha sido suficiente. Y con el Gobierno Nacional ha habido más desencuentros que estrategias en este frente. Lo que evidencia que ante problemas de este calado se requieren autoridades nacionales que pongan en práctica mejores esfuerzos de articulación con sus pares locales.

Hay resultados positivos en reducción de robos a entidades financieras, lesiones personales y hurto de motocicletas. Pero el atraco sigue siendo la pesadilla. El nuevo alcalde ha prometido que este será su tema bandera. Habrá que esperar la estrategia y que ojalá dé resultados pronto. Por ahora, solo cabe recomendar que en la discusión del presupuesto para la ciudad el próximo año no sea, precisamente, la seguridad la más perjudicada.

EDITORIAL