El retiro de una leyenda

El pasado viernes, durante la quinta edición del Laver Cup de tenis, en Londres, se vivió un hecho tan histórico como emocionante en el llamado deporte blanco. Se trató, nada menos, del retiro de las canchas del suizo Roger Federer, a sus 41 años, uno de los tenistas más grandes de la historia. Para algunos, el mejor de todos los tiempos. Se fue en un partido de dobles, haciendo pareja con el español Rafael Nadal. Sí, con Nadal, quien fuera su archirrival durante casi 20 años en todas las canchas y en todos los torneos. Los dos –sin olvidar a otros grandes como el serbio Novak Djokovic– disputaron, de manera aguerrida y leal, partidos vibrantes catalogados por la prensa especializada como verdaderas batallas deportivas para el deleite de millones de espectadores.

Perdieron ese último partido ante Jack Sock y Frances Tiafoe. Pero, al final, el resultado pasa a un segundo plano. Lo realmente conmovedor fue lo vivido después, cuando, en medio de lágrimas suyas, de los asistentes y de Nadal, agarrados los dos de las manos, se despidió bajo una ovación larga, que tendrá eco por mucho tiempo.

“Querido Roger, mi amigo y rival, hubiese deseado que este día nunca llegase”, le dijo el conmovido Nadal. Nadie quería, en realidad. Ni el propio Federer. Pero la lesión de rodilla y el tremendo esfuerzo de casi 20 años sin pausa detuvieron su reloj suizo.

Se va una leyenda, ‘Su majestad Federer’, pero deja un legado ejemplar para todos aquellos deportistas e incluso para los que no lo son: el saber ser dentro y fuera de las canchas, el saber ganar no solo trofeos, sino admiración y respeto. Porque la grandeza no quita la sencillez ni la generosidad. Y Federer las tiene de sobra.

Además de ese juego maravilloso, elegante y de ensueño, que le valió 20 títulos de grand slam, ser el número uno durante 237 semanas consecutivas y levantar 103 trofeos, resumidos a lo largo de 1.251 partidos, Federer conquistó el cariño de todos. Se puede decir que ganó el partido de la vida.

EDITORIAL