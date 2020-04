El regreso de Ortega

Treinta y cuatro días de silencio de un gobernante en tiempos de crisis e incertidumbre constituyen un hecho, cuando menos, anómalo. Este es el tiempo que permaneció ausente el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien sorprendió a su nación y al mundo el miércoles pasado reapareciendo a través de un discurso televisado de 25 minutos al final de la tarde. Antes de esta sorpresiva aparición, eran muchos los rumores sobre su suerte. Al mismo tiempo, la ciudadanía veía impotente y con angustia cómo la ausencia del presidente dejaba un vacío que no se llenaba por las vías legales, sino por las familiares y de una manera poco ortodoxa. Su esposa, Rosario Murillo, fue quien dio la impresión de haber tomado las riendas del Gobierno.

En su mensaje, Ortega reafirmó insólitas políticas y directrices de su gobierno frente a la actual pandemia. Estas han estado a cargo de Murillo, quien ha liderado todo tipo de eventos masivos y planes de visitas a hogares, acciones en franca contravía directa de las recomendaciones de expertos. El discurso incluyó también repetidas y en buena medida incomprensibles alusiones a bombas atómicas y armas nucleares, en momentos en los que estos asuntos muy poco interesan al planeta, y menos a su país.



El caso es que, en la misma línea de los líderes populistas de la región, Ortega aseguró que declarar una cuarentena nacional sería “alarmante y alarmista”. No hizo alusión a las 28.000 pruebas que el Banco Centroamericano de Integración Económica le donó a ese país. Solo se limitó a pedirles “paciencia” frente a esta “señal que Dios nos está mandando” a un país que oficialmente solo registra nueve casos de covid-19 y un muerto, a pesar de las serias sospechas de que dicha cifra no corresponda a la realidad.



De haber regresado Ortega a sus funciones, lo expresado en el mensaje dejaría claro que no habrá cambio de rumbo en un país que, a todas luces, lo requiere.



EDITORIAL​