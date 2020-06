El regreso a los colegios

La reapertura de los colegios y escuelas constituye una de las decisiones más difíciles y complejas que debe tomar cualquier gobierno en estos tiempos de pandemia. Los niños, las niñas y los adolescentes han sido, junto con los mayores de 70 años, un grupo etario con muchas restricciones, ya que su protección contra el coronavirus debe ser la máxima prioridad para el Estado.

Sin clases presenciales y confinados en sus hogares, los más de diez millones de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria vienen enfrentando el reto de estudiar a través de pantallas de computador. Uno de los aspectos que más han marcado la vida cotidiana en la cuarentena ha sido precisamente la educación virtual en todos los niveles, desde los jardines infantiles hasta los doctorados.



En un país como Colombia son muy pocos los hogares, y las instituciones educativas, con los ingresos y la infraestructura para soportar la conectividad requerida para estudiar digitalmente. En otras palabras, mientras que una minoría de estudiantes ha podido aprovechar las clases virtuales para mitigar el impacto en su proceso de aprendizaje, la mayoría enfrentan dificultades, incluyendo el aporte nutricional de la alimentación escolar.



Por otro lado, jardines y colegios privados, así como muchas empresas alrededor del sector educativo, como rutas escolares, cafeterías, uniformes y demás, han sufrido un duro impacto económico. Con toda razón, muchos padres de familia, en especial en instituciones privadas, están preguntándose si los costos de la mensualidad se justifican ante las limitaciones de las clases por internet.



El Gobierno Nacional ya anunció que la transición progresiva del sector educativo será parte, como lo afirma el documento de lineamientos del Ministerio de Educación, del “proceso de recuperación de la cotidianidad” a partir del mes de agosto. El regreso a las aulas integrará un “modelo de alternancia” que combinará clases presenciales con trabajo en casa.



Las autoridades educativas nacionales proponen un retorno de los colegios con protocolos sanitarios y una definición regional dependiendo del comportamiento de la pandemia. Se hará en dos fases: planeación y alistamiento es una, y hay otra de implementación y seguimiento.

Mientras siga la pandemia, la educación en Colombia no podrá funcionar como lo hacía antes de la llegada del coronavirus FACEBOOK

TWITTER

La reapertura de las aulas incluirá, naturalmente, distanciamiento social en los planteles y las rutas escolares, cambios en la jornada escolar y los horarios, uso de tapabocas, lavado de manos y toma de temperatura, entre otras medidas de higiene y protección.



No obstante, como lo afirma el propio Mineducación, este modelo de alternancia requiere “preparación no solo en el campo administrativo, de bioseguridad o pedagógico, sino también en la esfera personal y social”. Es decir, a diferencia de fábricas o centros comerciales, cuando se trata de niños y adolescentes la confianza en el Gobierno es incluso más importante que los protocolos.



El sistema educativo no funcionará igual que antes de la pandemia por mucho tiempo. El retorno a las clases presenciales debe ser el producto de un consenso entre todos los actores de la comunidad educativa, en especial los padres de familia.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com