Hace seis meses fue asesinado con cobardía y con sevicia, en una tienda de Montelíbano, Córdoba, el periodista colombiano Rafael Moreno. Su homicidio fue devastador para sus familiares, sus colegas y sus lectores, y devolvió al país, por un momento, a los días de los ochenta y los noventa en los que se llegó a reconocer que el periodismo era un oficio de alto riesgo acá en Colombia. Su vida había sido denunciar sin pelos en la lengua, pero con pruebas, la corrupción de su departamento. No tenía miedo, pero sabía que, como tantos reporteros de las regiones, estaba viviendo en el borde de la muerte. Fue por eso que se acercó a la organización francesa Forbidden Stories, que se dedica a “continuar y publicar el trabajo de periodistas que enfrentan amenazas, condenas o muertes”.

El pasado martes 18 de abril les quedó claro a los violentos que el lema de Forbidden Stories es una verdad: ‘Matar al periodista no va a matar la historia’. La organización consiguió coordinar a treinta reporteros de diferentes medios del mundo para revelar que los clanes del sur de Córdoba, que Moreno estaba investigando, y que en estos años ocuparon las alcaldías de Montelíbano y Puerto Libertador, en efecto tienen que responder por los contratos públicos multimillonarios que firmaron a su paso. Varios medios de Colombia y el mundo, CLIP, Cuestión Pública, El Espectador, France 24, RFI, The Guardian y El País, entre estos, documentaron, terminaron y publicaron los textos que Moreno no pudo acabar.

Se le ha llamado a esta tarea El Proyecto Rafael. En un video de unos días antes de morir, Moreno, valiente hasta el fin, dejó dicho lo siguiente: “Si me van a matar, mátenme, pero les digo de frente que no me van a silenciar”. Es eso, justamente, lo que está sucediendo: que, sostenida por sus colegas en el mundo entero, la voz del periodista asesinado sigue denunciando los clientelismos y las violencias que son verdaderas traiciones a la ciudadanía. Y ni su crimen ni los delitos que señaló están quedando impunes.

EDITORIAL