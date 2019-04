El Procurador y la 7.ª

A ocho días de que el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) adjudique los contratos para la construcción de la troncal de TransMilenio por la carrera 7.ª de Bogotá, el Procurador General sorprendió con una solicitud de suspensión del proceso por “presuntas irregularidades”. Según el ente de control, no hay claridad en torno a la “armonización de los estudios y diseños” de la iniciativa con las obras que, a su vez, debe ejecutar el plan parcial El Pedregal, un desarrollo urbanístico de origen privado que lleva varios años en ejecución. Pocas horas después, un juez hizo lo propio hasta tanto no se resuelvan dudas sobre el impacto vial de la obra para los vecinos.

Estas decisiones no son de poca monta, y sus implicaciones deben ser analizadas a fondo, más allá de que se esté o no de acuerdo con la troncal. Hablamos de un corredor de 22 km de vías exclusivas para transporte público, cuyos diseños tomaron tres años, con un impacto para miles de personas que no cuentan con otro medio para su movilidad, que permitiría el ahorro de hasta 2 horas de viaje, generar 20.000 empleos y cuyo costo asciende a 2,2 billones de pesos.

Al proyecto, como es natural, no le han faltado críticos que han cuestionado sus posibles impactos ambientales, patrimoniales y hasta de conveniencia para la ciudad. Todas válidas y seguramente bien argumentadas. Aun así, cinco jueces –según la Alcaldía– han fallado medidas cautelares en favor del IDU tras no hallar mérito para frenar la obra. Por eso llama la atención que la Procuraduría, en su saber y entender, pida la suspensión de esta licitación apelando a una controversia con un actor privado que, desde la administración pasada, tenía claro que en los planes parciales de la ciudad están previstas obligaciones contractuales, de cargas y beneficios y plusvalías que deben acatarse. Más aún, se entiende que si existen diferencias entre las partes, la prerrogativa para el desarrollo de una obra pública debe ser del Estado, que vela por el bien común.



No obstante, el organismo insiste en que se trata de un tema que, de no ser resuelto, podría afectar las ofertas de los interesados en la obra y generar retrasos en esta, y por tanto recomienda que la armonización con El Pedregal sea verificada para no impactar una vía trascendental para la ciudad.



Corresponde ahora a la Alcaldía aclarar este punto y dar plenas garantías a la Procuraduría y al juez para que la adjudicación se lleve a cabo. De lo contrario, no solo se pone en riesgo lo anteriormente dicho sino mucho más: el futuro de la troncal avenida 68, por ejemplo, que desemboca justamente en la 7.ª y hoy todos los candidatos ven como prioritaria. O las millonarias demandas de los oferentes, que han invertido cuantiosos recursos para participar en el proceso.



Las decisiones del señor Procurador deben ser acatadas, y así lo ha aceptado la Alcaldía. Confiamos en que este impase que surge a último momento esté inspirado en razones ciertas y de fondo. Y no sobra recordar a ciertos actores el enorme daño que pueden ocasionar aquellas denuncias sin fundamento hechas al calor del debate electoral y en perjuicio de la ciudadanía.



