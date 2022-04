El proceso avanza

La presentación del más reciente informe trimestral de la Misión de Verificación de la implementación del acuerdo de paz ante el Consejo de Seguridad de la ONU permitió que el presidente Iván Duque hiciera ayer un balance de dicha labor, durante la sesión del Consejo.



El mandatario colombiano expuso los principales logros alcanzados durante su gobierno, recordando al tiempo que la firma de la paz con la exguerrilla de las Farc no implicó el silencio de los fusiles de las demás organizaciones armadas, todas dedicadas al narcotráfico. Todas, dijo, han sido una permanente amenaza y escollo para la construcción de paz, especialmente en lo que corresponde a la seguridad de los excombatientes. Si bien, como lo expresó el Presidente, los asesinatos han disminuido, este frente sigue siendo uno de los que requieren más atención.



Duque hizo especial énfasis en logros valiosos como el de los 12.828 excombatientes que hoy siguen firmes en su proceso de construir un nuevo proyecto de vida lejos de las armas. De ellos, recalcó, más de 8.600 están involucrados en planes productivos individuales o colectivos.

Fue algo inaceptable ver

a un país como Rusia, que hoy siembra la guerra, hablar con tanta propiedad sobre cómo construir paz. FACEBOOK

TWITTER

Es clave, como lo mencionó el mandatario, el haber logrado individualizar los derechos de propiedad de cada familia en los siete Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación. Ayuda en esto el que el 85 % de los excombatientes ya están, además, vinculados a la seguridad social. De cara a lo que viene, es esperanzador saber que ya existen 16 planes de desarrollo con enfoque territorial –fruto de 14 procesos de concertación comunitaria–.



La reciente elección de 16 representantes a la Cámara, que ocuparán las curules de paz, también fue aplaudida por la mayoría de los países con silla en el Consejo, así como el hecho de que pronto se efectúen las primeras audiencias públicas de reconocimiento de responsabilidad a cargo de la JEP.



Luego de la intervención de Duque vino la del jefe de la Misión de Verificación, Carlos Ruiz Massieu, quien fue claro en que “el proceso avanza” no obstante las dificultades y teniendo siempre presente, como lo dijo el secretario general de la ONU, António Guterres, que mucho más difícil que firmar la paz es lo que viene después. Esto incluye la situación que viven hoy comunidades indígenas y afrocolombianas que están sintiendo el azote de la violencia de manera particularmente aguda a través de desplazamientos y reclutamiento de menores. Sufrimiento que toca también a las comunidades que en su momento padecieron el rigor del conflicto. El funcionario se refirió en especial a lo que hoy sucede en Arauca y Putumayo. Realidades frente a las cuales no queda más remedio que apretar el paso en relación con lo que todavía está pendiente para lograr, cuanto antes, la plena implementación del acuerdo.



Por último, muy crítico de lo dicho por Duque se mostró el representante de Rusia, Vasily Nebenzya, lo que generó una respuesta firme de mandatario colombiano al señalar no solo lo que ha sucedido en los últimos días respecto a actividades sospechosas de ciudadanos rusos en Colombia, lo que da un cierto contexto, sino también lo inaceptable que es ver a un país que siembra la guerra hablar con tanta propiedad sobre cómo construir paz.

