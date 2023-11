El portazo del Gobierno

En Bosa, una de las localidades más populosas de Bogotá, que ha tenido un crecimiento inusitado en la última década y que, como muchas otras, vive fenómenos de inseguridad preocupantes, se construyó el Centro Integral de Justicia Campo Verde. En este espacio se integran una Unidad de Reacción Inmediata (URI), una casa de justicia, una manzana del cuidado, un CAI y otras entidades. Son más de 12.000 metros cuadrados, el más grande del país, y tuvo un costo de 75.000 millones de pesos.

El convenio incluía la administración del lugar con el ICBF, como quiera que se trata de un sitio al que son llevados jóvenes con deudas pendientes con la justicia para iniciar un proceso de restauración y conseguir su readaptación a la sociedad. Esta figura ha demostrado sus beneficios y hoy el 94 por ciento de los casos son exitosos.

Lo sorprendente es que el Gobierno nacional decidió no aceptar la entrega del Centro de Justicia. Sin mayores explicaciones, se le dijo a la administración que el lugar no respondía a las políticas de seguridad del Ejecutivo. Así, sin más, se le dio un portazo a una iniciativa que contribuye a aplicar justicia restaurativa juvenil.

El centro tiene capacidad para albergar a 200 jóvenes. Para su construcción, la Alcaldía de Bogotá llevó a cabo un programa de concertación con la comunidad, con tal de eliminar cualquier prevención frente a la funcionalidad del lugar. Ahora, ante el rechazo del Gobierno, se volverá un centro de detención temporal sin olvidar la resocialización.

No se entiende bien la actitud de Gobierno. Y mucho menos que no se tenga en cuenta el fin último del Centro de Justicia, el de la resocialización de jóvenes delincuentes. La infraestructura se aprovechará, no cabe duda, pero la oportunidad de fortalecer un sistema que ha demostrado sus beneficios se pierde, cuando hay caminos que son alternativa real a un problema que requiere de la coordinación de todos los actores de la sociedad por encima de cualquier diferencia.

EDITORIAL