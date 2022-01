El polémico POT

“Bogotá tiene POT”. Con esta frase, la alcaldesa Claudia López dio por zanjada la especulación que se venía haciendo sobre cuál sería el destino del Plan de Ordenamiento Territorial que el Concejo ni aprobó ni negó y que le abrió la posibilidad a ella de expedirlo por decreto. Un POT inspirado –a su manera de ver– en los estragos que reveló la pandemia, en el reclamo ciudadano en las calles, en la evidencia que muestra el cambio climático y en la urgente necesidad de hacer de la ciudad un territorio más equitativo.

Desde este espacio siempre fuimos partidarios de que, tratándose de una norma que cimienta las bases de la Bogotá de los próximos tres quinquenios, nada mejor que buscar consensos, aminorar riesgos y propender por una mayor representación ciudadana. Infortunadamente no fue así. El POT –que ya es norma– está concebido a la medida de López. “Honra mi programa de gobierno”, expresó ella, pues la ley, insistimos, así se lo permite.



Por eso son explicables las airadas reacciones que llegaron desde distintos sectores. Es cierto que en casi dos décadas no ha habido un POT por consenso y que mucho se ha discutido el tema sin avances significativos. Y también lo es que Bogotá requiere con urgencia una hoja de ruta clara sobre su destino. La humanidad se urbaniza a velocidades inimaginables, y no pensar en entornos urbanos que respondan a los desafíos ya presentes solo puede acercarnos al desastre.



Pero por lo mismo es necesario construir colectivamente el territorio que compartirán las actuales y futuras generaciones. Diseñar el hogar en que habitaremos todos requiere una mirada común desde diferentes sectores, especialmente la ciudadanía, que es la que en últimas construye la ciudad, como lo recordaba hace poco en un texto sobre 50 años de arquitectura bogotana la Sociedad Colombiana de Arquitectos.

Ante el nuevo escenario, cabe esperar que la alcaldesa y su equipo puedan ‘ajustar’ los complejos temas que han desatado tanta reverberación. Empezando por la viabilidad legal del POT y que por vía de decretos no se genere inestabilidad jurídica; más bien, que tengan cabida la concertación de varios ítems: densificación urbana, tamaño de la vivienda social, nuevas vías, cargas urbanísticas, ubicación de zonas de alto impacto, la ALO Norte, etc.



Justo es reconocer que, al margen de los temas sensibles y polémicos, hay un compendio de normas en el POT que apuntan en la dirección correcta. Abogar por la protección del entramado ambiental, el reconocimiento al papel que juega la mujer como eje del cuidado y del desarrollo de la ciudad; la visión de una urbe con ofertas de servicio más cercanas a la gente y una ambiciosa apuesta de movilidad multimodal no son asuntos menores. Y seguramente tenían el consenso de las mayorías que el Concejo frustró.



Por tanto, más allá de la confrontación airada, lo que conviene ahora es hacer causa común para que la reglamentación del POT permita volver al diálogo y se allane el camino de las soluciones, sin que quede en el ambiente el tufillo de la soberbia. Bogotá es una ciudad maravillosa, con un potencial increíble, y quienes la habitan no merecen menos que la oportunidad de poder participar del sueño común de hacerla mejor.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com