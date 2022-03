El poder del voto

Si se cumplen los pronósticos, serán alrededor de 20 millones las personas que acudirán hoy a las urnas en todo el país para elegir 107 senadores, 187 representantes a la Cámara y los candidatos presidenciales de las tres fuerzas políticas que optaron por el mecanismo de la consulta ciudadana. Lo que está en juego no es solo el avance hacia la fase más definitiva de la campaña por la presidencia, sino también la importante obligación de escoger a un Congreso que garantice la defensa de los valores de nuestra democracia y encare las responsabilidades políticas, económicas y sociales de los próximos cuatro años.

A eso se suman desafíos de toda índole relacionados con la cita en las urnas. Se puede comenzar por referirse a los logísticos, que incluyen garantizar la disponibilidad de suficiente material electoral en todos y cada uno de los puestos de votación, sobre todo de tarjetones de las consultas, para que no se repitan los inconvenientes ocurridos hace cuatro años. Luego están los de seguridad, que no son menores. No obstante el cese del fuego anunciado por el Eln, en zonas como el Bajo Cauca, Arauca, Chocó, Cauca y Córdoba el riesgo de que otros actores armados obstaculicen las votaciones sigue siendo muy alto. Según la Misión de Observación electoral, son 319 los municipios con peligro de alteración del orden público. Y aquí hay que referirse, en particular, a las circunscripciones especiales de paz. La Defensoría del Pueblo ha advertido que de 167 municipios que hacen parte de ellas, 70 tienen riesgo extremo y 67 riesgo alto. En las últimas semanas se han registrado denuncias sobre intimidaciones de los criminales a candidatos, con las que pretenden incidir en los comicios. Proceder inaceptable, que es más grave a la luz de la promesa de paz que el acuerdo trajo para esas zonas.



Por otro lado está el tema de los delitos electorales. Las denuncias de compra de votos persisten, así como las de otras conductas delictivas como la de constreñimiento al elector y una muy grave, de la que ha habido abundantes reportes: la participación en política de funcionarios en ejercicio. Para ser claros: la presión a empleados y contratistas para apoyar a un determinado candidato y el uso de recursos públicos en proselitismo.



Es verdad que así como la campaña para el Congreso permitió ver nuevas caras que han tenido un efecto refrescante e hizo que se notara la trayectoria de políticos que han trabajado durante varios años por defender el sistema democrático, también dejó claro que flagelos muy dañinos siguen vigentes. Persisten los inescrupulosos que le dan valor de cambio a la voluntad popular, corroyendo así los cimientos del Estado de derecho, reduciendo la participación mediante el voto a una triste transacción.

Les corresponde hoy a las autoridades salirles al paso a quienes pretenden ofrecer dádivas por votos, lo que incluye, como ya se ha hecho en el pasado, desarticular las estructuras detrás de estas maquinarias ilegales. Pero no toda la responsabilidad recae sobre la institucionalidad. La ciudadanía también debe aportar lo suyo al no prestarse para comportamientos que no solo están al margen de la ley, sino que, reiteramos, cercenan cualquier esperanza de cambio y mejora de las condiciones de vida de la comunidad. Y es deseable también que en las urnas se castigue a aquellos que estarán en el tarjetón, pero sobre los que pesan documentados señalamientos que han causado conmoción en las últimas semanas.



En un día como este no sobra recordar, además del papel clave de las consultas internas, la relevancia capital de lo que representa el Congreso para el funcionamiento de la democracia, con sus tareas legislativas y de control político a quien sea elegido como presidente. Hoy está en juego la posibilidad de contar con una pieza clave del engranaje democrático funcionando de manera eficaz y virtuosa. En una coyuntura como la actual, de reactivación y urgencia por mantener el crecimiento económico, pero también de reivindicaciones sociales que permitan avanzar en la reducción de la desigualdad, es fundamental contar con un Parlamento idóneo. Un Congreso que ejerza con responsabilidad su función como contrapeso en el diseño institucional y actúe como un guardián del sistema de libertades. En ese sentido, vale la pena reiterar los riesgos de elegir a quienes han cimentado sus campañas con promesas dudosas y propuestas populistas que solo siembran incertidumbre sobre el futuro.



En suma, un ejercicio libre, responsable e informado del derecho al voto sigue siendo un arma poderosa para lograr una mejor sociedad. El balón está del lado de la gente, que al votar responsablemente está eligiendo para el país el camino de la democracia robusta y vital, de las instituciones fuertes capaces de dar respuesta a las demandas ciudadanas, bajo la premisa de salvaguardar el interés general. Y esta, que no quepa duda, es la senda correcta.



