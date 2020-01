El plan de Trump

Por su condición de líderes de la primera potencia mundial, todos los últimos mandatarios de Estados Unidos han intentado formular una estrategia que ponga fin al conflicto entre Israel y Palestina. Donald Trump, desde luego, no podría ser la excepción.

Y lo hizo muy a su manera. El lunes pasado dio a conocer una hoja de ruta que fue, dicho coloquialmente, música para los oídos de quienes en su país lo respaldan y también para muchos en Israel, comenzando por su aliado, el actual primer ministro, Benjamin Netanyahu.



El plan de paz del actual inquilino de la Casa Blanca es osado, demasiado, a juicio de no pocos observadores para quienes esta iniciativa nació muerta. Y es que cruza varias líneas rojas. Si bien pretende reconocer la existencia de dos Estados, incluido el Palestino, plantea para tal fin un camino que muy pocos palestinos parecen dispuestos a recorrer. Trump pretende, entre otros fines, reconocer la soberanía de Israel sobre los asentamientos de Judea y Samaria en Cisjordania, declarados ilegales por las Naciones Unidas; exige a Palestina el reconocimiento de Jerusalén como capital única de Israel y contempla que Israel sea declarado Estado judío, no obstante su población árabe, cerca 1’800.000 personas.



Más allá de los demás aspectos del plan, lo clave aquí es que la propuesta de Trump no fue fruto de la concertación, como tiene que ser cualquier intento por poner fin a un conflicto. Si bien concede algunas gabelas a los palestinos y pone sobre la mesa la posibilidad de recibir una cuantiosa financiación para programas de desarrollo, es difícil no interpretarla como una imposición.



En medio de todo, hay que destacar la voluntad de Trump por avanzar hacia una solución de un conflicto sumamente complejo que ya suma 70 años. Pero cualquier paso, para que sea firme, debe darse por la vía de la negociación. De lo contrario, todo quedará en buenas intenciones con fines tal vez electorales.