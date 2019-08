El peaje para Bogotá

Bogotá necesita resolver su problema de salida y acceso a la ciudad. Los impresionantes trancones en los principales corredores viales que comunican con el norte, el sur y el occidente de la capital, fruto de la enorme dinámica inmobiliaria, el asentamiento industrial y el incremento del parque automotor, han convertido estas vías en una pesadilla tanto para las autoridades como para los conductores. Solamente en la autopista Norte, el flujo vehicular diario se estima en 254.600 carros de todo tipo en ambos sentidos.

A lo largo de las últimas décadas se han planteado varias soluciones: desde la más simplista, como sugerir que no se amplíen vías para que no haya más carros, hasta las más exorbitantes, como construir autopistas elevadas. Por supuesto, ninguna ha tomado vuelo, entre otras razones por populistas.



Por eso, la solución más pragmática, atendiendo la demanda de hoy, es una combinación entre ampliar carriles y cobrar por ello vía peajes. Es lo que ha propuesto el alcalde Enrique Peñalosa para la autopista Norte y la carrera 7.ª. Y no es la primera vez que se hace, pero la idea no ha prosperado, principalmente por costos y falta de voluntad política. Los gobiernos de Cundinamarca y los alcaldes municipales, que hoy también sufren las consecuencias de convertir sus municipios en ciudades dormitorio y el infernal tráfico que padecen, han sido los primeros en oponerse.



A Bogotá le metieron un gol hace tres años, cuando, desde el Gobierno Nacional, se aceleró la ampliación de la autopista hacia afuera y no hacia adentro, que era donde más se requería. Y ahora que se propone un alza en el peaje para que la obra se pueda hacer en sentido contrario, sobran los opositores.



Los candidatos deberían abordar el tema de frente. Este es un debate de conveniencia para la capital, sin estridencias, apelando a los hechos (33 % de habitantes de la Sabana son de Bogotá) y advirtiendo que dejar las cosas como están no le conviene a nadie.