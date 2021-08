El pasaporte covid

Es una realidad innegable que el mundo avanza –no sin polémicas– en la certificación digital de quienes hayan sido vacunados contra el covid-19 o tengan diagnósticos válidos para detectar el virus, con el objeto de convertirla en una herramienta más en el control de la pandemia.

Pasaporte covid se llama y, en concreto, es un documento que acredita (mediante un código QR) que el portador ha sido vacunado, se ha recuperado de la enfermedad o tiene una prueba negativa en un periodo definido, que empieza a ser exigido por algunos países para permitir el ingreso y la movilidad en sus territorios, y que –por supuesto– tiene luces y sombras.



El asunto es que en Europa entró en vigor el 1.º de julio, y si bien permite circular por 33 países (los 27 y otros 6 vecinos), tiene limitaciones importantes para validar la información sanitaria obtenida por fuera de ese continente.



Aunque el propósito inicial era facilitar la circulación por la UE, lo cierto es que también será necesario para participar en actividades cotidianas, condiciones que empiezan a calificarse como discriminatorias y obstáculos a las libertades que ya levantan voces de rechazo.



Más allá de eso, el objetivo primario se ha cumplido, tanto que el tráfico aéreo en Europa aumentó un 20 por ciento en julio y en este momento bordea el 60 por ciento del alcanzado en 2019, razón por la cual muchos gobiernos abrazan la exigencia del pasaporte covid no solo como un elemento favorable para la reactivación de la economía, sino como un factor para estimular la vacunación. Basta ver, por ejemplo, que Francia, donde buena parte de la población no se había vacunado, registró 1,3 millones de personas inscritas para inmunizarse el día siguiente de que el presidente Emmanuel Macron anunció las restricciones para quienes no lo hicieran, lo que –de paso– se convirtió en la cifra diaria más alta desde el inicio de la campaña en dicho país.

El intercambio

de información sanitaria oficial entre países debe consolidarse al tiempo con el mencionado registro. FACEBOOK

TWITTER

Por su parte, Italia exige un pase sanitario desde el 6 de agosto para entrar a espectáculos públicos, salas de cine, museos, gimnasios e, incluso, para comer en el interior de los restaurantes; lo que reafirma que el uso de estos pasaportes con otros fines es una consecuencia de la negativa de algunas personas para vacunarse.

En ese contexto, los colombianos que deben viajar a los países donde se abre paso la imposición de este requisito ya tienen dificultades. Por ejemplo, a España los nacionales no pueden llegar así estén vacunados, simplemente porque no hay forma de verificarlo con certeza, dada la imposibilidad de intercambiar la información sanitaria oficial.



Por ello resulta obligatorio apoyar al Ministerio de Salud en la ruta –ya anunciada– de consolidar, de la mano con la empresa privada, un registro electrónico nacional de vacunación con el que, a través de un código QR (intercambiable con otros países), las personas puedan acreditar esa condición. Lo presentado ayer por la Alcaldía de Bogotá es un primer y bienvenido avance. Se trata de un paso necesario que no impide el debate natural que se desprende de que la vacunación en el país es una acto voluntario y autónomo, aunque es fundamental pensar en la vida de todos.

EDITORIAL EL TIEMPO

editorial@eltiempo.com