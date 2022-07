El país está preparado

Si bien el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró el sábado pasado la viruela del mono como una emergencia sanitaria de interés internacional, no sobra decir que, gracias al seguimiento que se ha hecho en el país de esta patología, el Instituto Nacional de Salud (INS) ya le había elevado el estatus a la vigilancia como una buena anticipación para proteger a la población de potenciales desbordes en el territorio nacional.

En este sentido, hay que decir que una de las motivaciones que tuvo la OMS para decretar la emergencia es que “el virus se está transmitiendo rápidamente en muchos países donde no hubo casos con anterioridad”, tanto así que a finales de junio había tres mil casos reportados en el mundo, pero en la actualidad ya son más de 16.000 en 75 países y –afortunadamente– un escaso número de fallecimientos, que suman menos de una decena en el planeta, razones suficientes para que la presión de la comunidad científica sobre la agencia aumentara significativamente.



De hecho, se puede afirmar que el nivel de alarma ya es elevado en Europa, donde se concentran el 80 por ciento de los casos, mientras que en el resto de las regiones, incluida África –donde la enfermedad es endémica desde hace décadas– se mantiene en un nivel moderado.



Aquí hay que ser claros en que lo que este tipo de declaraciones buscan en realidad es no bajar la guardia y desplegar acciones para hacer diagnósticos tempranos, hacer seguimiento de contactos y contener los potenciales brotes, lo que incluye la atención médica oportuna de una infección que, por ahora, se muestra esencialmente benigna y autocontrolada. Y hay que echar mano de lo aprendido durante la pandemia en términos de autocuidado para que la gente entienda que de su responsabilidad depende no solo su bienestar, sino el del entorno; lo cual exige conocimiento claro de los síntomas, los que obligan a consultar, formas de transmisión y medidas primarias frente al riesgo de contagios, además de un manejo prudente de la información sobre los contagiados para evitar al máximo la estigmatización y la descalificación.

No sobra insistir en la necesidad de recibir ilustración a partir de fuentes idóneas o de las autoridades oficiales de salud para eliminar, ojalá de raíz, las falsas noticias y las tendenciosas e indebidas insinuaciones o comentarios que hoy se multiplican gracias a las redes sociales y que, como ya se ha comprobado, resultan tan o más perjudiciales que los virus circulantes.



En tal sentido, tranquiliza la voz prudente de la directora del Instituto Nacional de Salud (INS), Martha Ospina, al afirmar que el país está en capacidad de hacer diagnósticos oportunos con su red de laboratorios de salud pública, la disposición de equipos sanitarios en todas las secretarías de Salud y puertos de entrada de viajeros para actuar con presteza ante cualquier sospecha y, por supuesto, una capacidad asistencial.



En otras palabras, hay cómo enfrentar esta situación que merece, ante la alarma, una mirada realista, pero en esencia expectante, en donde el aporte de todos resulta fundamental para que los once casos encontrados en el país no se multipliquen, como ha ocurrido en otros países.

