Todo parecía sencillo: ingresar a la página de la Secretaría de Hacienda de Bogotá, seguir los pasos allí indicados y obtener, en tiempo récord, la factura para el pago de impuestos. Sin necesidad de acudir a ventanillas ni de registrarse ni hacer trámites virtuales. Pero los bogotanos, que se caracterizan por cumplir con sus obligaciones tributarias, encontraron toda suerte de obstáculos. No pudieron acceder al documento, la página se caía, se bloqueaba, los correos de respuesta no llegaban y el sentimiento de frustración se tradujo rápidamente en protestas, reclamos y bloqueo de vías.

Para alguien que no conozca a los bogotanos, resultaría exótico ver a una comunidad protestando porque no la dejan pagar impuestos. ¡Imagínense! Y pese a todas las ayudas tecnológicas, aún son muchos los que prefieren ir hasta una oficina pública para cancelar sus obligaciones.



Esto ha llevado a aplazar dos veces la fecha de pago, lo que no deja de causar incomodidad. El 24 de junio es el nuevo plazo para el pago del predial con descuento y el 15 de julio, para vehículos. En total, la ciudad aspira a obtener ingresos por 11 billones de pesos, 4 de ellos vía impuesto predial.



Poco a poco el sistema se estabiliza para cumplir con su cometido. Ya, por ejemplo, se han cargado a la plataforma 1,6 millones de facturas de vehículos de un total de 2,2 millones que pagan el tributo. Del predial se han generado 2,6 millones de obligaciones y, pese a los problemas, ya se han recaudado 685.000 millones de pesos y otros 135.000 millones por vehículos.



La Administración asegura que no hay riesgo de que la ciudad se quede sin recursos.

Eso es bueno. Y aunque se entiende que en materia de tecnología los procesos son dispendiosos, de cara a la ciudadanía es algo que debe preverse. Si ya la gente hace esfuerzos monumentales por seguir conservando su cultura de pago, lo mínimo que espera a cambio es que le faciliten las cosas. Y claramente en eso, hay que reconocer, se ha fallado.

EDITORIAL

(Lea todos los editoriales de EL TIEMPO, aquí)